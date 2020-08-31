Добрые новости
31 августа,
2020
Новости

Житель Томской области, устроивший стрельбу по односельчанам, приговорен к 17 годам колонии

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Житель поселка Катайга Верхнекетского района Томской области осужден по шести статьям, включая убийство, покушение на изнасилование, хулиганство, и приговорен к 17 годам лишения свободы, сообщается на сайте областной прокуратуры.


Происшествие произошло в июне прошлого года. Был праздник, в ходе застолья в доме произошел конфликт — 55-летний хозяин подрался с односельчанином. Когда гости стали расходиться, мужчина из незарегистрированного охотничьего ружья выстрелил в спину обидевшему его гостю, а затем — в голову. 


«Потерпевший скончался на месте происшествия. Затем, вооружившись ружьем и патронами, подсудимый приехал к дому убитого им мужчины и попытался изнасиловать его супругу. Когда женщина убежала, он стал разыскивать ее, взломав дверь, проник в квартиру соседей, где расстрелял два работающих морозильных ларя», — сообщает прокуратура.


После этого мужчина начал стрелять в сторону местных жителей. В частности, он прострелил автомобиль главы поселения, который пытался успокоить подсудимого.


Районный суд предъявил ему обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 (покушение на изнасилование с применением насилия и угрозой убийством потерпевшей).


Свою вину мужчина признал частично. Суд приговорил катайгинца к 17 годам колонии строгого режима.


Приговор в законную силу не вступил.

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