Житель Томской области, устроивший стрельбу по односельчанам, приговорен к 17 годам колонии

Житель поселка Катайга Верхнекетского района Томской области осужден по шести статьям, включая убийство, покушение на изнасилование, хулиганство, и приговорен к 17 годам лишения свободы, сообщается на сайте областной прокуратуры.





Происшествие произошло в июне прошлого года. Был праздник, в ходе застолья в доме произошел конфликт — 55-летний хозяин подрался с односельчанином. Когда гости стали расходиться, мужчина из незарегистрированного охотничьего ружья выстрелил в спину обидевшему его гостю, а затем — в голову.





«Потерпевший скончался на месте происшествия. Затем, вооружившись ружьем и патронами, подсудимый приехал к дому убитого им мужчины и попытался изнасиловать его супругу. Когда женщина убежала, он стал разыскивать ее, взломав дверь, проник в квартиру соседей, где расстрелял два работающих морозильных ларя», — сообщает прокуратура.





После этого мужчина начал стрелять в сторону местных жителей. В частности, он прострелил автомобиль главы поселения, который пытался успокоить подсудимого.





Районный суд предъявил ему обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 (покушение на изнасилование с применением насилия и угрозой убийством потерпевшей).





Свою вину мужчина признал частично. Суд приговорил катайгинца к 17 годам колонии строгого режима.





Приговор в законную силу не вступил.