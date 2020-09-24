Житель Томской области попал в ИВС после неуплаты штрафов за нарушение самоизоляции

Житель села Каргасок не оплатил штраф за нарушение самоизоляции дважды и попал в ИВС, сообщает пресс-служба регионального ФССП.





Как уточняют судебные приставы, житель Каргаска должен был находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, но гулял по улицам в центре села. Его задержали полицейские и составили административный протокол за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей.





«Через несколько дней ситуация повторилась: во время рейда сотрудники полиции вновь обнаружили праздно гуляющего гражданина и составили новый протокол, рассмотрев который, суд вынес наказание в виде штрафа в две тысячи рублей», — говорится в сообщении.





Оплатить штрафы полагалось в течение 60 дней, но мужчина этого не сделал. Судебные приставы начали исполнительные производства, но так как должник и дальше игнорировал требования оплатить штраф, на него составили еще один протокол об административном правонарушении – за «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд назначил наказание — арест на трое суток.





«Гражданин был доставлен в изолятор временного содержания МО МВД России «Парабельское». При этом нужно учитывать, что отбывание наказания не освобождает должника от оплаты штрафов», — добавляют в ФССП.