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06 октября,
2020
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Житель Томской области незаконно вырубил в Югре лес на 11 миллионов рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура Нижневартовского района обвинила жителя Стрежевого в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.

Житель Томской области незаконно вырубил в Югре лес на 11 миллионов рублей

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «Киевское» и ООО «Южно-Охтеурское», в отсутствие правоустанавливающих документов произвел рубку лесных насаждений и лесозаготовительные работы на лесосеке в пределах Излучинского участкового лесничества, остановив дальнейшее развитие и рост деревьев нескольких пород. В результате незаконных действий обвиняемого ресурсам Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере более 11 миллионов рублей», — говорится в сообщении.


Кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 12 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причиненного преступлением ущерба.


Отмечается, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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