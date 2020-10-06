Житель Томской области незаконно вырубил в Югре лес на 11 миллионов рублей

Прокуратура Нижневартовского района обвинила жителя Стрежевого в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «Киевское» и ООО «Южно-Охтеурское», в отсутствие правоустанавливающих документов произвел рубку лесных насаждений и лесозаготовительные работы на лесосеке в пределах Излучинского участкового лесничества, остановив дальнейшее развитие и рост деревьев нескольких пород. В результате незаконных действий обвиняемого ресурсам Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере более 11 миллионов рублей», — говорится в сообщении.





Кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 12 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причиненного преступлением ущерба.





Отмечается, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.