Житель Томской области грозился взорвать сельский клуб из-за того, что его не пустили на праздник

Первомайский районный суд Томской области признал 54-летнего местного жителя виновным в том, что он сообщил о «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, 8 марта 2020 года в сельском доме культуры проходил праздник, посвященный Международному женскому дню. Однако пришедшего на него подсудимого в здание не пустили, так как мужчина был пьян.





«Решив отомстить, действуя из хулиганских побуждений, подсудимый позвонил со своего мобильного телефона в отдел полиции и сообщил о готовящемся взрыве в доме культуры. При этом мужчина осознавал, что сообщает ложные сведения, а также понимал, что его сообщение может вызвать панику, страх, нарушить общественную безопасность»,— говорится в сообщении.





В суде подсудимый вину в совершенном преступлении признал. В итоге его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.