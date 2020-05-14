Житель томского села может остаться без дома из-за обрушения берега реки Чулым

Житель села Первомайское Томского района Вячеслав Дидюля может остаться без собственного дома из-за сильного обрушения берега реки Чулым. В обрыв уже ушли половина огорода и частично земля под домом. Власти села предлагают Вячеславу переселиться в комнату в общежитии. Но мужчину такие условия не устраивают.

«Я живу в селе Первомайское с 2005 года, в доме моих дедушки и бабушки, не муниципальном, — рассказал ТВ2 Вячеслав Дидюля. — Берег начал рушиться еще три года назад. Тогда еще была создана комиссия ЧС с представителями МЧС и мне обещали выделить квартиру. Но потом все затихло. Я сам на это надеялся, два года подряд на огороде ничего не сажал. Сейчас дома уже стараюсь не ночевать, вдруг берег совсем обрушится. Администрация села предлагает мне комнату в общежитии. Но мне туда не хочется: там проходной двор какой-то. Многие пьют. И мне некуда там будет поставить свою технику. Я таксист, раньше грузоперевозками занимался. У меня в собственности трактор, КамАЗ, лодка, мотоцикл и автомобиль. В общежитии, куда мне предлагают переселиться, даже двора нет. Обычное двухэтажное кирпичное здание. Меня пугают тем, что если я не соглашусь, то меня переселят уже через суд».

Вячеслав рассказывает, что при нем никто никогда берег реки не укреплял. Четыре года назад, вспоминает он, в соседнем селе побывал губернатор Сергей Жвачкин, который сказал, что денег на укрепление берега нет и что людей будут переселять.





В обладминистрации не раз подчеркивали, что руслоисправительные и берегоукрепляющие работы в сотни раз дороже, чем расселение граждан. В 2012 году Константин Белоусов, занимавший тогда пост председателя комитета по ГО и ЧС, отмечал, что проблема обрушения берегов Оби и на Чулыме с каждым годом становится все острее. В целом, на территории области насчитывается более 20 населенных пунктов, в которых существует угроза обрушения берега. Среди них Тогур, Зырянка, Тискино, Колпашево.





Глава Первомайского сельского поселения Сергей Ланский рассказал ТВ2, что такого сильного обрушения берега не никто не ожидал. И что они держат ситуацию под контролем.





«Два года назад, в 2018 году у него обвалилось восемь метров огорода, мы, администрация Первомайского сельского поселения, сразу начали заниматься этим вопросом, — сказал Сергей Ланский. — Тогда мы направили письма о том, что его дом попадает в зону обрушения, и что мы будем принимать меры. В прошлом году обрушения не было. Мы следили за береговой линией, делали замеры, до фундамента дома оставалось четыре метра. И тут, на праздниках, сами того не ожидая, 10 мая, обвалилось сразу пять метров и 60 сантимеров береговой линии. Причем, по закону физики, она не должна была обвалиться. Обычно береговая линия обваливается, когда вода отходит. А тут вода прибывала и береговая линия обвалилась. Мы сразу жителя дома эвакуировали, мы составили акт, ввели ЧС на этом участке. Сейчас готовим документы для направления в администрацию Томской области. Мы неоднократно ему предлагали переселиться в комнату, так как у нас минимальная площадь на одного человека — 18 квадратных метра. Но он туда переселяться не желает. Но ничего другого мы предложить ему не может. Мы предложили еще спецжилье для временного проживания, но тоже отказался. Это комнаты в домах, где проживают у нас специалисты. Сейчас мы собираем документы для выделения ему денежных средств».