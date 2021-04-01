Житель Стрежевого показал гостям автомат и несколько раз выстрелил из окна

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Полицейские изъяли у жителя Стрежевого два охолощенных автомата, шесть магазинов и семь коробок с холостыми патронами. Обыск у него провели после того, как мужчина несколько раз выстрелил из окна.



Как сообщает пресс-служба МВД, 30 марта жители Стрежевого пожаловались в полицию на «громкие хлопки». Выехавший на место наряд установил, что хозяин квартиры в одном из микрорайонов города показал гостям свой охолощенный автомат Калашникова. После этого молодые люди несколько раз выстрелили в открытое окно.

