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01 апреля,
2021
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Житель Стрежевого показал гостям автомат и несколько раз выстрелил из окна

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Полицейские изъяли у жителя Стрежевого два охолощенных автомата, шесть магазинов и семь коробок с холостыми патронами. Обыск у него провели после того, как мужчина несколько раз выстрелил из окна.


Житель Стрежевого показал гостям автомат и несколько раз выстрелил из окна

Как сообщает пресс-служба МВД, 30 марта жители Стрежевого пожаловались в полицию на «громкие хлопки». Выехавший на место наряд установил, что хозяин квартиры в одном из микрорайонов города показал гостям свой охолощенный автомат Калашникова. После этого молодые люди несколько раз выстрелили в открытое окно.


Житель Стрежевого показал гостям автомат и несколько раз выстрелил из окна

Идет проверка изъятого оружия и патронов. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. 

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