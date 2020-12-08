Житель Северска взял кредит и перевел мошенникам один миллион рублей

В полицию Северска обратился мужчина с заявлением о хищении денег с банковского счета. Он сообщил что перевел мошенникам один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, потерпевшему позвонили работники банка, которые сообщили, что по ранее поданной им заявке одобрен кредит на сумму около 1 000 000 рублей. Мужчина сказал, что заявку не подавал. «Сотрудники» сообщили, что для отмены заявки необходимо получить денежные средства и перечислить их обратно. Для этого потерпевший приехал в офис банка, расположенный в Томске, где получил кредитную карту, на которую зачислили денежные средства около 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении.





Затем мужчина по совету лжесотрудника банка, с которым он постоянно был на связи по телефону, частично перевел деньги по указанным реквизитам. Но в банкомате произошел какой-то сбой, потерпевший не смог перечислить всю сумму. Тогда он проследовал к другому банкомату, где перечислил оставшиеся деньги. На следующий день, когда потерпевший позвонил в банк и уточнил информацию о состоянии кредита, оказалось, что его обманули мошенники.





Областное управление УМВД России призывает томичей быть бдительными и сразу прерывать звонок. При этом необходимо сразу позвонить по действительной «горячей линии» своего банка.