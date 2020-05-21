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21 мая,
2020
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Житель Колпашевского района нашел ценную бронзовую статуэтку бобра эпохи раннего средневековья

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Предмет культового бронзового литья в виде статуэтки бобра обнаружил на территории Колпашевского района местный житель. Ценный артефакт, датируемый VI-IX столетиями, в соответствии с законом передан в филиал областного краеведческого музея в Колпашеве, сообщает пресс-служба обладминистрации.


Специалисты областного комитета по охране объектов культурного наследия совместно с аттестованным Минкультом РФ экспертом, археологом Дмитрием Рыбаковым провели предварительный осмотр места обнаружения артефакта. В 2020 году археологи намерены провести на месте находки полевые работы.


Почему бронзовая статуэтка сломана, пока непонятно. По мнению археологов, возможно, она использовалась при погребальном обряде и специально была испорчена.

Житель Колпашевского района нашел ценную бронзовую статуэтку бобра эпохи раннего средневековья

«Археологам предстоит определить границы объекта культурного наследия. Это необходимо, чтобы внести памятник в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ с присвоением федерального статуса охраны. Как подтверждают архивные сведения, на месте обнаружения уникальной фигурки ранее располагался могильник», — пояснила председатель комитета Елена Перетягина.


Из-за угрозы грабительских раскопок на месте находки комитет предпринял меры для сохранения ценной территории.

«Объекты археологии очень уязвимы и невосполнимы. Любое неосторожное вмешательство в их культурный слой может привести к потере научных данных, необходимых для реконструкции исторической картины», — отметила Елена Перетягина.

Для справки: По статье 243.2 УК РФ («Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя») нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

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