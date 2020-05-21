Житель Колпашевского района нашел ценную бронзовую статуэтку бобра эпохи раннего средневековья

Предмет культового бронзового литья в виде статуэтки бобра обнаружил на территории Колпашевского района местный житель. Ценный артефакт, датируемый VI-IX столетиями, в соответствии с законом передан в филиал областного краеведческого музея в Колпашеве, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Специалисты областного комитета по охране объектов культурного наследия совместно с аттестованным Минкультом РФ экспертом, археологом Дмитрием Рыбаковым провели предварительный осмотр места обнаружения артефакта. В 2020 году археологи намерены провести на месте находки полевые работы.





Почему бронзовая статуэтка сломана, пока непонятно. По мнению археологов, возможно, она использовалась при погребальном обряде и специально была испорчена.