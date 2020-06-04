Житель Иштана пожаловался на вырубку тополей рядом со школой. Народная новость

Житель села Иштан, Кривошеинского района, Томской области Александр Александрович Быданов пожаловался в редакцию ТВ2 на вырубку тополей рядом с местной школой. Сам процесс сноса деревьев он зафиксировал на видео.

«Мы разговаривали с директором школы, она говорит что выпилка деревьев производится с подачи прокуратуры Кривошеинского района. Но сначала должны были создать комиссию, наши лесничие, экологи, приехать посмотреть, что удалить, а что оставить и просто укоротить», — рассказал ТВ2 Александр Александрович.