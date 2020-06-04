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04 июня,
2020
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Житель Иштана пожаловался на вырубку тополей рядом со школой. Народная новость

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Житель села Иштан, Кривошеинского района, Томской области Александр Александрович Быданов пожаловался в редакцию ТВ2 на вырубку тополей рядом с местной школой. Сам процесс сноса деревьев он зафиксировал на видео.

Видео: Александр Быданов

«Мы разговаривали с директором школы, она говорит что выпилка деревьев производится с подачи прокуратуры Кривошеинского района. Но сначала должны были создать комиссию, наши лесничие, экологи, приехать посмотреть, что удалить, а что оставить и просто укоротить», — рассказал ТВ2 Александр Александрович. 

Житель Иштана пожаловался на вырубку тополей рядом со школой. Народная новость
Фото: Александр Быданов
Житель Иштана пожаловался на вырубку тополей рядом со школой. Народная новость
Фото: Александр Быданов

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