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Житель Иштана пожаловался на вырубку тополей рядом со школой. Народная новость
4 часа назад
Житель села Иштан, Кривошеинского района, Томской области Александр Александрович Быданов пожаловался в редакцию ТВ2 на вырубку тополей рядом с местной школой. Сам процесс сноса деревьев он зафиксировал на видео.
«Мы разговаривали с директором школы, она говорит что выпилка деревьев производится с подачи прокуратуры Кривошеинского района. Но сначала должны были создать комиссию, наши лесничие, экологи, приехать посмотреть, что удалить, а что оставить и просто укоротить», — рассказал ТВ2 Александр Александрович.
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