Житель города Тайга похитил 92 игрушки из автомата и раздал детям
В Тайге полицейские задержали 46-летнего мужчину, который похитил 92 игрушки из аппарата «хватайка». Игрушки он раздал детям, а свои действия объяснил жалостью к плачущему ребенку.
«Игрушечного Робин Гуда задержали полицейские Тайги. Средь бела дня в местном магазине он совершил нападение на автомат «хватайка». Проиграв в него 15 раз и не достав игрушку, он ушел ни с чем. Но спустя время злоумышленник вернулся обратно и начал крушить аппарат», — говорится в видео на интернет-канале кузбасской полиции «Опер ТВ».
После, по версии полиции, мужчина вытащил мягкие игрушки из сломанного аппарата и раздал их стоявшим у «хватайки» детям и прохожим на улице. Три игрушки дебошир оставил себе, полицейские забрали их при задержании.
Да потому что мне просто не понравилось, — объяснил задержанный свои действия. — Когда я не выиграл, мне было пофиг. Я когда увидел, что ребенок заплакал и не смог вытащить, то просто психанул пьяный. Оторвал дверцу и отдал всем.
По данным правоохранителей, мужчина причинил владельцу автомата ущерб на 19 тысяч рублей. По статье «кража» ему грозит до двух лет лишения свободы.
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