Житель города Тайга похитил 92 игрушки из автомата и раздал детям

«Игрушечного Робин Гуда задержали полицейские Тайги. Средь бела дня в местном магазине он совершил нападение на автомат «хватайка». Проиграв в него 15 раз и не достав игрушку, он ушел ни с чем. Но спустя время злоумышленник вернулся обратно и начал крушить аппарат», — говорится в видео на интернет-канале кузбасской полиции «Опер ТВ».



После, по версии полиции, мужчина вытащил мягкие игрушки из сломанного аппарата и раздал их стоявшим у «хватайки» детям и прохожим на улице. Три игрушки дебошир оставил себе, полицейские забрали их при задержании.