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23 апреля,
2021
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Житель Алтая хотел продать за рубеж награды времен Великой Отечественной войны

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Житель Алтайского края попытался продать за рубеж медали и ордена времен Великой Отечественной войны. Сотрудники ФСБ изъяли посылку на почте, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Житель Алтая хотел продать за рубеж награды времен Великой Отечественной войны
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Алтайскому краю

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого предъявлено обвинение жителю края за попытку сбыта за рубеж государственных наград за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. — Установлено, что в интернете мужчина нашел иностранного покупателя, которому предложил приобрести ордена и медали СССР с комплектом документов к ним. После получения более 100 тыс. рублей он переслал награды посредством международного почтового отправления. Посылку изъяли сотрудники УФСБ в почтовом отделении Барнаула.

В ходе следствия правоохранители нашли коллекционера, который продал мужчине награды. При обыске в доме у подельника сотрудники нашли больше трех тысяч госнаград от юбилейных медалей Победы до Орденов Ленина. Предварительно установлено, что эти награды тоже готовили к продаже. По оценке следствия, комплект наград стоит более миллиона рублей. 


В отношении мужчины, пытавшегося продать награды, возбуждено дело по статье «Покушение на незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере». Ему грозит до семи лет лишения свободы и денежный штраф. 


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