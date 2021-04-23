Житель Алтая хотел продать за рубеж награды времен Великой Отечественной войны

Житель Алтайского края попытался продать за рубеж медали и ордена времен Великой Отечественной войны. Сотрудники ФСБ изъяли посылку на почте, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия правоохранители нашли коллекционера, который продал мужчине награды. При обыске в доме у подельника сотрудники нашли больше трех тысяч госнаград от юбилейных медалей Победы до Орденов Ленина. Предварительно установлено, что эти награды тоже готовили к продаже. По оценке следствия, комплект наград стоит более миллиона рублей.
В отношении мужчины, пытавшегося продать награды, возбуждено дело по статье «Покушение на незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере». Ему грозит до семи лет лишения свободы и денежный штраф.
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