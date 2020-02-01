Добрые новости
01 февраля,
2020
3
фото
Новости

«Жить в таких условиях — не по-человечески»: СК проверит дом, где «гниет» мужчина

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
3 часа назад

Следственный комитет по Томской области проверит жилищные условия аварийного купеческого дома на Шишкова, 27. Об этом ТВ2 рассказала юрист по имущественным делам Оксана Ульзутуева.

Дом на Шишкова, 27
Дом на Шишкова, 27
Фото: Юлия Фаллер

В доме на Шишкова, 27 живет Денис Костылев. Он, инвалид, медленно «гниет» вместе со старым купеческим домом, памятником архитектуры. Людмилу Костылеву с сыном должны были расселить из аварийного дома еще семь лет назад. Не расселили. Поставили в очередь. По словам жильцов, они в своем доме не живут, а выживают. Полы в доме прогнили и проваливаются, в стенах — дыры, потолок осыпается. Снегоуборочная техника постоянно заваливает подъезд к дому, поэтому экстренные службы не могут подъехать к зданию. На проблемы жильцов власти не обращают внимания.

Спина Дениса Костылева
Спина Дениса Костылева

После публикации материала «Дом для Дениса», как выживает пенсионерка со своим сыном инвалидом-колясочником в аварийном доме на Шишкова, юрист по имущественному праву обратилась с заявлением в следственные органы. Теперь следователи проверят работу чиновников в мэрии.  

«Жить в таких условиях — не по-человечески»: СК проверит дом, где «гниет» мужчина

По словам юриста, в администрации будут предлагать жилье в маневренном фонде. Как правило, квартиры в маневренном фонде не предназначены для людей с инвалидностью. 

Сейчас идет процессуальная проверка, — отметила юрист по имущественным вопросам Оксана Ульзутуева. — В любом случае все нарушения будут выявлены. Будут приняты какие-то меры. В Томске очень много аварийного жилья. Жить в таких условиях — это не по-человечески. Мужчина гниет вместе с этим домом. Такое жилье представляет опасность для жизни и здоровья. Любая балка может обвалиться.

— Вы считаете, можно вне очереди переселиться из старого аварийного жилья в новую квартиру?


— Да, общими усилиями можно быстрее получить новое жилье. Дело уже на контроле у СК. 


Специалист отметила: чтобы быстрее переехать из аварийного жилья в новую квартиру, нужно понимать, какова степень износа дома. В первую очередь необходимо обратить внимание на заключение межведомственной комиссии по аварийному дому.


На официальной запрос ТВ2 пресс-служба мэрии так и не ответила.


Ждем от вас новые темы в рубрику «Знай свои права» по адресу portaltv2@mail.ru. Либо по телефону: 541-901.


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что действительно важно. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.