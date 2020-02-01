«Жить в таких условиях — не по-человечески»: СК проверит дом, где «гниет» мужчина

Следственный комитет по Томской области проверит жилищные условия аварийного купеческого дома на Шишкова, 27. Об этом ТВ2 рассказала юрист по имущественным делам Оксана Ульзутуева.

В доме на Шишкова, 27 живет Денис Костылев. Он, инвалид, медленно «гниет» вместе со старым купеческим домом, памятником архитектуры. Людмилу Костылеву с сыном должны были расселить из аварийного дома еще семь лет назад. Не расселили. Поставили в очередь. По словам жильцов, они в своем доме не живут, а выживают. Полы в доме прогнили и проваливаются, в стенах — дыры, потолок осыпается. Снегоуборочная техника постоянно заваливает подъезд к дому, поэтому экстренные службы не могут подъехать к зданию. На проблемы жильцов власти не обращают внимания.

После публикации материала «Дом для Дениса» , как выживает пенсионерка со своим сыном инвалидом-колясочником в аварийном доме на Шишкова, юрист по имущественному праву обратилась с заявлением в следственные органы. Теперь следователи проверят работу чиновников в мэрии.

По словам юриста, в администрации будут предлагать жилье в маневренном фонде. Как правило, квартиры в маневренном фонде не предназначены для людей с инвалидностью.

Сейчас идет процессуальная проверка, — отметила юрист по имущественным вопросам Оксана Ульзутуева. — В любом случае все нарушения будут выявлены. Будут приняты какие-то меры. В Томске очень много аварийного жилья. Жить в таких условиях — это не по-человечески. Мужчина гниет вместе с этим домом. Такое жилье представляет опасность для жизни и здоровья. Любая балка может обвалиться.

— Вы считаете, можно вне очереди переселиться из старого аварийного жилья в новую квартиру?





— Да, общими усилиями можно быстрее получить новое жилье. Дело уже на контроле у СК.





Специалист отметила: чтобы быстрее переехать из аварийного жилья в новую квартиру, нужно понимать, какова степень износа дома. В первую очередь необходимо обратить внимание на заключение межведомственной комиссии по аварийному дому.





На официальной запрос ТВ2 пресс-служба мэрии так и не ответила.





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