Жильцы пансионата Томской области заболели коронавирусом

В пансионате «Южный», который находится в Томске, обнаружили очаг коронавируса. Прокуратура начала проверку.

«В связи с установленными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией пожилых людей в частном пансионате и поступлением информации о возможном ненадлежащем оказании организацией социальных услуг своим клиентам органами прокуратуры области организованы надзорные мероприятия. Прокуратура проверит наличие правовых оснований для осуществления пансионатом своей основной деятельности, а также даст оценку обеспечению безопасности пребывания граждан в пансионате», — сообщается на сайте ведомства.





Пансионат «Южный» в Томске находится на улице Большая Подгорная. Он относится к сети коммерческих пансионатов для пожилых людей. Пансионаты этой сети также есть в Новосибирской, Рязанской, Пензенской областях и Алтайском крае.





По информации оперативного штаба, первый случай коронавируса был зафиксирован в пансионате 11 июня. В пансионате проживали 78 человек. На сегодня 44 человека госпитализированы в респираторные госпитали МСЧ № 2 и Томской районной больницы. Окончательные диагнозы не установлены, один человек уже выписан.



«В помещениях пансионата проведена дезинфекция. Проживающие размещены по разным отделениям: те, кто контактировал с заболевшими, проживают отдельно, остальные – в отделении «зеленой зоны». Проведена смена персонала, у всех сотрудников пансионата взяты анализы, проводится эпидемиологическое расследование», — отмечают в региональном штабе.





По данным на 22 июня, число заболевших в регионе составляет 1785 человек. Выздоровел 791 пациент. Лечение от коронавируса продолжают 980 человек.





По итогам прошлой недели Томская область заняла второе место среди регионов Сибири по приросту заболевших COVID-19. В настоящий момент коэффициент распространения инфекции составляет 1,09. Смягчение режима, согласно нормам Роспотребнадзора, возможно тогда, когда коэффициент станет меньше единицы. Режим самоизоляции продлен до 10 июля.





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