Жерар Депардье рассказал Урганту, за что он любит Томск и Новосибирск

«Мне очень нравится этот сибирский город (Новосибирск), Томск тоже. Мне кажется, что мне нравится горизонт. Что я вижу горизонт далеко, потому что горизонт там на 22 километра видно. И это вынуждает людей иметь определенную внутреннюю силу, которая приходит не от Бога, а изнутри, их них самих. Чтобы выдерживать мороз в минус 50. А для этого нужна внутренняя сила. Я не очень люблю города, города — это тоскливо. Париж меня вообще бесит. Нью-Йорк меня бесит».





Когда Жерар Депардье успел полюбить Томск, неизвестно. Возможно, он посещал наш город инкогнито.





Напомним, в 2013 году Депардье получил российское гражданство. Тогда же он получил регистрацию в Саранске и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. В декабре 2018 года появилась информация, что французский актер оформил прописку в Новосибирске.





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