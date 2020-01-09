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09 января,
2020
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Жерар Депардье рассказал Урганту, за что он любит Томск и Новосибирск

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Французский актер, имеющий российское гражданство, Жерар Депардье признался в любви к Томску и Новосибирску в программе «Вечерний Ургант».

«Мне очень нравится этот сибирский город (Новосибирск), Томск тоже. Мне кажется, что мне нравится горизонт. Что я вижу горизонт далеко, потому что горизонт там на 22 километра видно. И это вынуждает людей иметь определенную внутреннюю силу, которая приходит не от Бога, а изнутри, их них самих. Чтобы выдерживать мороз в минус 50. А для этого нужна внутренняя сила. Я не очень люблю города, города — это тоскливо. Париж меня вообще бесит. Нью-Йорк меня бесит».


Когда Жерар Депардье успел полюбить Томск, неизвестно. Возможно, он посещал наш город инкогнито.


Напомним, в 2013 году Депардье получил российское гражданство. Тогда же он получил регистрацию в Саранске и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. В декабре 2018 года появилась информация, что французский актер оформил прописку в Новосибирске.


Посмотреть полную версию интервью, можно ниже.

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