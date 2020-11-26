Жены вахтовиков жалуются на сложности с вывозом с месторождения больных мужей

В редакцию ТВ2 обратились жены томичей, которые работают вахтовым методом в «Томскнефти» на Лугинецком месторождении. Они рассказали, что мужья и их коллеги почувствовали недомогание и симптомы, схожие с коронавирусной инфекцией, от работы их освободили, но добиться вывоза домой или в место, где есть возможность получить медпомощь, долгое время не удавалось. По словам жены, одного из мужчин из-за промедления смогли довезти только до Парабельской больницы.

По словам жен (попросили сохранить анонимность, так как боятся, что мужья могут потерять работу), их мужья заехали в на вахту в одно время. Перед этим они прошли двухнедельную обсервацию в Томске и имели отрицательные тесты на коронавирус.





«После обсервации они приезжают туда, там все чихают, кашляют, но может и сезонное. Даже прибегая к мерам защиты: маски, перчатки, прием витаминов, люди заболевают. <...> На самом деле болеют много людей. Изначально там были проблемы даже с градусниками. Они были только накожные, и то, если кто-то привез из дома. По обеспечению лекарствами примерно та же история, но сейчас немножечко кто-то зашевелился, начали выдавать антибиотики, противовирусные и витамины, по крайней мере», — рассказывает одна из жен.





При этом они добавляют, что по рассказам самих вахтовиков, до них работала смена, где регистрировались случаи коронавируса, но в общежитии, где живут рабочие, не проводилась санобработка. Сейчас мужчины не работают, между собой их расселили.





«Лежат каждый в своей комнате, но опять же, если кому-то плохо, они передвигаются, это общежитие. В нем нет кварцев вообще. Я не могу дать стопроцентную информацию, но то, что изнутри получаю: в прошлую вахту были случаи заражения ковид, но санобработка общежития не проводилась. <...> Человек 8-10 пока болеет, а что там дальше — непонятно», — добавила собеседница.





Есть проблемы и с медицинской помощью. Например, консультацию врача вахтовики могут получить только по телефону.





«С вывозом проблемы, но у моего мужа не такое серьезное состояние (на момент разговора - прим. ред.), плюс у нас была собрана аптечка на этот случай. Санбортов с вахты не было, обычные борты не берут, хотя врач и не может точно диагностировать, что у них именно ковид. Там есть экспресс-тесты, которые показывают результат в течение двух часов, но как их правильно делать, не предупреждают. С неделю лечение оказывается таблетками, которые они там закупили, осмотр у врача только по телефону: термометрия и спрашивают, как себя чувствует», — рассказывает одна из жен.





Вторая собеседница рассказала, что ее муж почувствовал недомогание, как и его коллеги. Сначала поднялась температура, принимал жаропонижающие, но постепенно самочувствие ухудшалось, появился приступообразный кашель и одышка при минимальных нагрузках. Женщина рассказала, что добиться вывоза с вахты не получалось. В итоге, когда жене удалось настоять на транспортировке мужа санавиацией, его состояние ухудшилось настолько, что было принято решение везти его не в Томск, а Парабель, там мужчину подключили к кислороду. Врачи диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию, тест пока не готов. Сейчас его состояние оценивают как средней тяжести.





Отметим, чуть позже с месторождения по состоянию здоровья удалось вывезти еще двоих рабочих, в том числе мужа первой собеседницы. Их доставили в вертолетом в Бакчар. Еще двое вахтовиков, по данным собеседниц, остаются в общежитии с высокой температурой.





Агентство новостей ТВ2 обратилось за комментарием в пресс-службу «Томскнефти», чтобы узнать позицию компании. Рассчитываем получить информацию позже.





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