Жену Артема Чайки при разводе спасет недвижимость в Томске

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В конце июля Марина Чайка публично попросила защиты от мужа и органов опеки. Она замужем за Артемом Чайкой, старшим сыном бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. У них четверо детей. Видео с обращением женщины появилось на канале правозащитницы Екатерины Гордон.

В интервью «Медузе» Марина Чайка рассказала, что муж отобрал у нее паспорт и не хочет давать развод, хотя она даже не претендует на раздел имущества. На вопрос журналистов, на какие средства она собирается жить с детьми, Марина ответила, что у нее есть одно здание в управлении в Томске с доходом порядка миллиона рублей в месяц. По информации «Открытых медиа», бывшая жена Артема Чайки (суд расторг брак) имеет доход 14,6 млн рублей в год. Во всяком случае ее полная тезка Марина Александровна Чайка в 2015 году сдала в аренду на 10 лет АО «CВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ» помещения под офис в бизнес-центре «Сибирские Афины» на Ленина, 100/1 в Томске.

Данные об этом контракте содержатся на портале госзакупок. Согласно тексту этого документа, Марина Чайка сдала компании «Связьтранснефть» нежилые помещения в Томске общей площадью 1439 кв. м. По адресу, который указан в закупочной документации, действительно находится подразделение компании в Томске.