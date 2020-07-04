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04 июля,
2020
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Новости

Женщину, которая бросила младенца на трассе Томск-Кемерово, признали невменяемой

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Жительницу Кемерова, которая оставила трехмесячную дочь на обочине трассы Кемерово-Томск, думая, что та мертва, направили на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.

Женщину, которая бросила младенца на трассе Томск-Кемерово, признали невменяемой

В ходе следствия стало известно, что в декабре 2019 женщина уехала из дома вместе с трехмесячной дочкой. Через несколько часов остановили женщину на трассе Кемерово — Томск, но ребенка при ней не оказалось. Следствию женщина пояснила, что девочка поперхнулась и, как ей показалось, умерла, после чего она оставила ребенка на обочине и поехала на машине дальше. Поисковая группа несколько дней искала ребенка и 30 декабря 2019 обнаружила тело в хозяйственной сумке в сугробе на обочине дороги. После женщина сообщила следователям, что задушила дочь, однако судмедэкспертиза показала, что смерть ребенка наступила от переохлаждения. Тогда она выдвинула еще одну версию, заявив, что оговорила себя под давлением работников правоохранительных органов.


«Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

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