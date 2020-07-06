Женщина, которую сбил грузовик в ДТП на Яковлева, скончалась в больнице

Пожилая женщина, которую сбил грузовик на улице Яковлева, скончалась в больнице. Ранее врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Авария произошла 3 июля. По предварительным данным, автомобиль Nissan Diesel под управлением 60-летнего мужчины-водителя выехал на тротуар, где наехал на дорожное ограждение и трех пешеходов. После грузовик продолжил движение и совершил столкновение с двумя автомобилями – Honda Fit и Kia Optima, затем совершил наезд на препятствие (дорожное ограждение и опору фонаря уличного освещения)





«Женщина 1949 г.р. госпитализирована в реанимационное отделение больницы, ее состояние врачи оценивают как тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких. Еще двое пострадавших — женщина 1978 г.р. и мужчина 1974 г.р. — находятся в состоянии средней степени тяжести, проходят обследование», — сообщил департамент здравоохранения.





В понедельник региональный УМВД сообщил о смерти пожилой томички.





45-летний мужчина-пешеход госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.





Очевидцев данного происшествия просьба звонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 794-715, 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет 404.