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18 марта,
2021
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Новости

Женщина с дочкой попали в больницу после лобового ДТП на проспекте Ленина

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Toyota и Nissan столкнулись в районе торгового центра «Мегаполис» на проспекте Ленина. Женщину и девочку, находившихся во втором автомобиле, увезли в больницу. Полиция ищет очевидцев.


По данным регионального управления МВД, авария произошла около 16:20 на проспекте Ленина, 210.


«По предварительным данным, 74-летний мужчина на Toyota Land Cruiser Prado при выполнении маневра поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Primera, который двигался во встречном направлении», — сообщает ведомство.


В результате трехлетнюю девочку и ее маму доставили в больницу.


Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону 8 (3822) 795-327.

Женщина с дочкой попали в больницу после лобового ДТП на проспекте Ленина
Женщина с дочкой попали в больницу после лобового ДТП на проспекте Ленина

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