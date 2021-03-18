Женщина с дочкой попали в больницу после лобового ДТП на проспекте Ленина

Toyota и Nissan столкнулись в районе торгового центра «Мегаполис» на проспекте Ленина. Женщину и девочку, находившихся во втором автомобиле, увезли в больницу. Полиция ищет очевидцев.





По данным регионального управления МВД, авария произошла около 16:20 на проспекте Ленина, 210.





«По предварительным данным, 74-летний мужчина на Toyota Land Cruiser Prado при выполнении маневра поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Primera, который двигался во встречном направлении», — сообщает ведомство.





В результате трехлетнюю девочку и ее маму доставили в больницу.



