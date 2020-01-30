Женщина пострадала от падения снега с крыши. СК проводит проверку

Еще одна женщина пострадала от падения снега с крыши. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

Накануне областная прокуратура сообщила, что при демонтаже наружной вывески на доме по улице Гагарина, 31, на женщину с крыши здания упал снег. По предварительным данным, женщина госпитализирована. Прокуратура объявила, что проводит проверку.





Региональный Следственный комитет также объявил о проведении проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.