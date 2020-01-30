Женщина пострадала от падения снега с крыши. СК проводит проверку
Еще одна женщина пострадала от падения снега с крыши. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.
Накануне областная прокуратура сообщила, что при демонтаже наружной вывески на доме по улице Гагарина, 31, на женщину с крыши здания упал снег. По предварительным данным, женщина госпитализирована. Прокуратура объявила, что проводит проверку.
Региональный Следственный комитет также объявил о проведении проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее с крыши торгового центра «999» упал снег на женщину с шестимесячным ребенком. Прокуратура и полиция проводят проверку. Госжилнадзор усилит контроль за деятельностью УК по очистке кровель и дворов от снега
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