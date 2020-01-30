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30 января,
2020
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Женщина пострадала от падения снега с крыши. СК проводит проверку

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Еще одна женщина пострадала от падения снега с крыши. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

Женщина пострадала от падения снега с крыши. СК проводит проверку

Накануне областная прокуратура сообщила, что при демонтаже наружной вывески на доме по улице Гагарина, 31, на женщину с крыши здания упал снег. По предварительным данным, женщина госпитализирована. Прокуратура объявила, что проводит проверку. 


Региональный Следственный комитет также объявил о проведении проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее с крыши торгового центра «999» упал снег на женщину с шестимесячным ребенком. Прокуратура и полиция проводят проверку. Госжилнадзор усилит контроль за деятельностью УК по очистке кровель и дворов от снега

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