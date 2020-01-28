Женщина оставила в томском отделе полиции ребенка с ДЦП и скрылась

Вечером 27 января в холле дежурной части полиции Ленинского района неизвестная женщина оставила в коляске девушку и скрылась, сообщает МВД по региону.





Как сообщили в соцсетях очевидцы, девочка больна ДЦП, на вид ей около 12 лет. Ребенок не разговаривает, поэтому получить от нее какую-либо информацию оказалось невозможным.





Сотрудники полиции смогли установить личность женщины, оставившей ребенка. Ее доставили в отдел для разбирательства. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Органы проводят проверку.