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Женщина оставила в томском отделе полиции ребенка с ДЦП и скрылась
4 часа назад
Вечером 27 января в холле дежурной части полиции Ленинского района неизвестная женщина оставила в коляске девушку и скрылась, сообщает МВД по региону.
Как сообщили в соцсетях очевидцы, девочка больна ДЦП, на вид ей около 12 лет. Ребенок не разговаривает, поэтому получить от нее какую-либо информацию оказалось невозможным.
Сотрудники полиции смогли установить личность женщины, оставившей ребенка. Ее доставили в отдел для разбирательства. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Органы проводят проверку.
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