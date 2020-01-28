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28 января,
2020
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Женщина оставила в томском отделе полиции ребенка с ДЦП и скрылась

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Вечером 27 января в холле дежурной части полиции Ленинского района неизвестная женщина оставила в коляске девушку и скрылась, сообщает МВД по региону.


Как сообщили в соцсетях очевидцы, девочка больна ДЦП, на вид ей около 12 лет. Ребенок не разговаривает, поэтому получить от нее какую-либо информацию оказалось невозможным.


Сотрудники полиции смогли установить личность женщины, оставившей ребенка. Ее доставили в отдел для разбирательства. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Органы проводят проверку.

Женщина оставила в томском отделе полиции ребенка с ДЦП и скрылась
Фото: legion Media

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