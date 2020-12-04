Женщин с онкологией приглашают на Школу пациента

С 5 по 12 декабря в Томске пройдет седьмая Школа пациента для женщин с раком молочной железы и онкозаболеваниями органов репродуктивной системы. Организатор — проект «Розовая лента Томск», который занимается профилактикой рака груди, а также социально-психологической и медицинской реабилитацией женщин с таким диагнозом.
Фото: проект "Розовая лента Томск"
В рамках Школы состоятся встречи с главным внештатным онкологом Томской области, врачом-дерматовенерологом, трихологом, физиотерапевтом, специалистом по лазерным технологиям и пластическим хирургом. В течение недели будут рассматриваться темы: уход за кожей и волосами в период лечения и после него, современные подходы к лечению рака молочной железы и восстановительно-пластическим операциям на груди, права пациента с онкологией и другие. С подробной программой конференций можно ознакомиться в группах проекта в соцсетях.
Большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате. Все участники смогут задать специалистам любые волнующие их вопросы.
Для участия в видеоконференциях обязательна предварительная регистрация по ссылке или по телефону: +7 (952) 162-32-38.
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