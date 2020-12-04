Женщин с онкологией приглашают на Школу пациента

С 5 по 12 декабря в Томске пройдет седьмая Школа пациента для женщин с раком молочной железы и онкозаболеваниями органов репродуктивной системы. Организатор — проект «Розовая лента Томск» , который занимается профилактикой рака груди, а также социально-психологической и медицинской реабилитацией женщин с таким диагнозом.

В рамках Школы состоятся встречи с главным внештатным онкологом Томской области, врачом-дерматовенерологом, трихологом, физиотерапевтом, специалистом по лазерным технологиям и пластическим хирургом. В течение недели будут рассматриваться темы: уход за кожей и волосами в период лечения и после него, современные подходы к лечению рака молочной железы и восстановительно-пластическим операциям на груди, права пациента с онкологией и другие. С подробной программой конференций можно ознакомиться в группах проекта в соцсетях.