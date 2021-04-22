Жена губернатора Томской области увеличила доходы в 318 раз за 2020 год

Супруга главы Томской области Сергея Жвачкина Инна Жвачкина задекларировала доходы в 140 млн рублей за 2020 год. Эта сумма в 318 раз выше, чем ее доходы за 2019 год (440 тысяч рублей).​

Согласно декларации о доходах, размещенной на сайте томской обладминистрации, жена Сергея Жвачкина владеет домом, квартирой, апартаментами, гаражем и двумя участками площадью в 6 тысяч квадратных метров. По сравнению с 2019 годом владенья супруги губернатора уменьшилась на два земельных участка под застройку жилья и одной нежилое строение.





Сам Сергей Жвачкин задекларировал доход в 16, 67 млн рублей, квартиру, снегоход Lynx 69 Yeti 600 ACE, нежилое помещение и участок для застройки. С 2019 года список губернаторского имущества не изменился.





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