Желтые сетки вернутся: «Чистый мир» и САХ подписали соглашение

«Мы заключили именно соглашение, не договор, о возможной работе компании «Чистый мир» на территории Томска. По нему мы можем устанавливать сетки и сами обслуживать их. Прописано, какую ответственность мы несем, если, например, сетки переполнены. Только это, потому что мы не занимаемся ТКО. Наши сетки не будут стоять на контейнерных площадках, а встанут рядом с ними. Будем собирать фракции, которые пойдут на дальнейшую переработку. Сетки мы устанавливаем бесплатно, никакого тарифа у нас, естественно, нет, поэтому мы и не попадаем под закон о том, чтобы стать каким-то оператором по вывозу ТКО. У них есть определенный тариф, и они его с нашего оператора впоследствии получают», — рассказал замдиректора компании.

Все желтые сетки должны вернуть в томские дворы до 6 февраля этого года. Возвращать сетки компания планирует начать с понедельника, 27 января.





«На первом этапе у нас есть договоренность вернуть все наши сетки, это около 100. Впоследствии есть договор об установке около 300 сеток в Томске. Будем ставить в некоторые места, где уже есть оранжевые сетки. Например, у нас есть договор с тем же университетом, там будем устанавливать однозначно, и либо оранжевые сетки уйдут оттуда, либо все будут стоять совместно. Будем искать возможность установить по городу больше сеток. У нас нет задачи поставить туда же, где стоят оранжевые, просто хотим, чтобы сеток для раздельного сбора становилось больше».





Каждую вернувшуюся во двор сетку компания будет фотографировать и выкладывать в своей группе «ВКонтакте», чтобы люди могли легко сориентироваться и найти ее.





«С понедельника мы начнем первые сетки возвращать во дворы. Но все это будет не быстро, так как очень много снега в этом году выпало и места не обслуживались. Сейчас нам придется все расчищать — подходы, подъезды, чтобы мы могли чисто физически обслуживать сетки, ведь условия с регоператором у нас довольно жесткие — сетки не должны переполняться», — добавил замдиректора «Чистого мира».





Также Евгений Каверзин поблагодарил всех томичей, которые переживали за компанию, подписывали петиции, выходили в пикеты, чтобы вернуть желтые сетки во дворы.