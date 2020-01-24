Желтые сетки вернутся: «Чистый мир» и САХ подписали соглашение
Компания «Чистый мир» подписала соглашение с региональным оператором «Спецавтохозяйство», по которому желтые сетки смогут вернуться во дворы города в ближайшее время, рассказал ТВ2 замдиректора компании Евгений Каверзин.
Его удалось достигнуть после долгих переговоров при участии мэрии, рассказал ТВ2 замдиректора «Чистого мира» Евгений Каверзин.
«Мы заключили именно соглашение, не договор, о возможной работе компании «Чистый мир» на территории Томска. По нему мы можем устанавливать сетки и сами обслуживать их. Прописано, какую ответственность мы несем, если, например, сетки переполнены. Только это, потому что мы не занимаемся ТКО. Наши сетки не будут стоять на контейнерных площадках, а встанут рядом с ними. Будем собирать фракции, которые пойдут на дальнейшую переработку. Сетки мы устанавливаем бесплатно, никакого тарифа у нас, естественно, нет, поэтому мы и не попадаем под закон о том, чтобы стать каким-то оператором по вывозу ТКО. У них есть определенный тариф, и они его с нашего оператора впоследствии получают», — рассказал замдиректора компании.
Все желтые сетки должны вернуть в томские дворы до 6 февраля этого года. Возвращать сетки компания планирует начать с понедельника, 27 января.
«На первом этапе у нас есть договоренность вернуть все наши сетки, это около 100. Впоследствии есть договор об установке около 300 сеток в Томске. Будем ставить в некоторые места, где уже есть оранжевые сетки. Например, у нас есть договор с тем же университетом, там будем устанавливать однозначно, и либо оранжевые сетки уйдут оттуда, либо все будут стоять совместно. Будем искать возможность установить по городу больше сеток. У нас нет задачи поставить туда же, где стоят оранжевые, просто хотим, чтобы сеток для раздельного сбора становилось больше».
Каждую вернувшуюся во двор сетку компания будет фотографировать и выкладывать в своей группе «ВКонтакте», чтобы люди могли легко сориентироваться и найти ее.
«С понедельника мы начнем первые сетки возвращать во дворы. Но все это будет не быстро, так как очень много снега в этом году выпало и места не обслуживались. Сейчас нам придется все расчищать — подходы, подъезды, чтобы мы могли чисто физически обслуживать сетки, ведь условия с регоператором у нас довольно жесткие — сетки не должны переполняться», — добавил замдиректора «Чистого мира».
Также Евгений Каверзин поблагодарил всех томичей, которые переживали за компанию, подписывали петиции, выходили в пикеты, чтобы вернуть желтые сетки во дворы.
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У нас есть новости! Сегодня подписано соглашение между Чистым миром и САХ. А значит СЕТКИ ВЕРНУТСЯ В ГОРОД! Дело сдвинулось с места после открытой встречи общественности с мэром г. Томска. Думаем, что теперь все понимают, что реализация мусорной реформы НЕВОЗМОЖНА без активного участия населения. Благодарим вас, уважаемые томичи, за вашу активную гражданскую позицию и неравнодушие к данному вопросу. Выражаем благодарность мэру г. Томска И. Г. Кляйну, его заместителю В. М. Черноусу и представителям администрации за организацию переговоров. Отдельно выражаем благодарность М. А. Курилову за понимание основных целей мусорной реформы и неоценимый вклад в развитие мусоропереработки в г. Томске. #рсо #чистыймир #экология #Томск #желтыесетки #чм #zerowaste #раздельныйсборотходов #отстоим_чистый_мир
Напомним, в конце октября региональный оператор «Спецавтохозяйство» вывез все сетки для раздельного сбора мусора, принадлежащие компании, с контейнерных площадок города. В САХе посчитали, что деятельность «Чистого мира» нарушает законодательство, так как право обращаться с ТКО имеет только регоператор. В «Чистом мире» говорили, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Компании писали друг на друга заявления в полицию, прокуратуру, ходили на встречу с мэром. Как итог, сетки «Чистому миру» вернули, но собирать мусор, как раньше, компания не могла. На месте сеток частных компаний регоператор установил в Томске оранжевые сетки для раздельного сбора мусора.
Томичи выразили поддержку компании «Чистый мир», посчитав действия «Спецавтохозяйства» выдавливанием с рынка частных компаний, которые вели честный бизнес и занимались экопросвещением (также с контейнерных площадок исчезли сетки «Планеты без мусора»). В интернете организовывались петиции, а на улицы Томска дважды выходили с массовыми пикетами. Один из них собрал более ста человек.
Отметим, пока неизвестно, вернутся ли в Томск зеленые сетки новосибирской компании «Планета без мусора», которая приняла решение уйти с томского рынка после того, как САХ убрал их сетки.
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