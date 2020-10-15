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15 октября,
2020
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Новости

Желающих продать гостиницы, офисы и рестораны стало больше на треть

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Число объявлений о продаже готового бизнеса в России выросло в среднем на 28 %, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией «ЦИАН.Коммерческая». Эксперты сравнили данные на начало октября с началом марта этого года и выяснили, что наиболее тяжелая ситуация с бизнесом сложилась в Уфе, Самаре и Воронеже. Там число предпринимателей, желающих продать свое дело, выросло в 2 раза.

Чаще всего бизнесмены спешат избавиться от гостиниц – количество таких предложений в среднем выросло на 49 %. На 2-м месте находятся офисы (рост на 36 %). «Это ожидаемо, учитывая переход многих сотрудников на дистанционный режим работы и массовое расторжение договоров аренды во время ограничительных мер, когда компании не могли продолжать вносить арендные платежи из-за того, что практически весь бизнес был поставлен на паузу», – говорится в исследовании.

3-е место заняла индустрия развлечений – здесь число предложений выросло на четверть. Чаще всего на продажу выставляются ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха. За развлекательными учреждениями следуют спортивные (рост предложений о продаже на 24 %): фитнес-клубы, бассейны, тренажерные залы, школы танцев. На 5-м месте – индустрия красоты: парикмахерские, массажные и маникюрные салоны. В этой сфере число объявлений выросло на 15 %. На столько же прибавилось желающих продать детские развивающие клубы и частные детские сады.

Рост предложений по продаже готового бизнеса отмечают и аналитики «Авито». Однако, по их наблюдениям, ситуация постепенно исправляется: в III квартале предприниматели стали интересоваться приобретением компаний на 16 % чаще, чем во II квартале. Спрос на компании индустрии развлечений и общепита вырос на 29 и 21 % соответственно. 2-е место по популярности заняли компании сферы торговли и услуг (19 %), 3-е – строительные компании (14 %).

Желающих продать гостиницы, офисы и рестораны стало больше на треть

В Томске в лидерах объявлений по продаже бизнеса на Авито предприятия сферы услуг. Таких предложений насчитывается более 70 — парикмахерские, студии красоты, детские сады, шиномонтажки и фотостудии. Следом идут предприятия торговли — 45 штук. 14 предприятий общественного питания выставлено на продажу. Всего на Авито размещено немногим более 200 объявлений о продаже готового бизнеса. По сравнению с другими городами, это не очень большие цифры.

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