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22 апреля,
2020
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Жара в квартирах: когда отключат тепло в Томске?

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Даты окончания отопительного сезона у мэрии Томска еще нет. Ранее в администрации рекомендовали ТСЖ и УК снизить подачу тепла. Жители города продолжают жаловаться в редакцию ТВ2 на духоту и жару в квартирах. 

«Властями было рекомендовано снизить подачу тепла. Дома, по улице Лебедева, до батарей не дотронуться. Время сейчас и так нелегкое, да и на улице +20», — написал в редакцию ТВ2 житель города Максим. 


В «ТомскРТС» ТВ2 пояснили, что сейчас температура снижена до возможного минимума, чтобы при этом компания могла обеспечивать нормативную температуру горячей воды. Далее режимы регулируются уже в домах. Решение о снижении мощности принимает каждое УК и ТСЖ, поэтому в «ТомскРТС» нет информации о том, как много организаций это сделали.


«Сейчас тепло, но уже  к концу недели ожидается похолодание. В мае также еще может быть холодно, так что, вероятнее всего, в мае будет известна дата окончания отопительного сезона», — подчеркнули в пресс-службе компании.


По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, третья декада апреля в Томске начнется с потепления, однако после 23 апреля температура начнет падать и к концу апреля будет держаться в пределах +6°С — +13°С днем. Ночью возможны заморозки. Сказать точно, какая погода будет в мае в гидрометцентре не берутся, но вероятнее всего она будет в тех же пределах, что и в конце апреля.

Жара в квартирах: когда отключат тепло в Томске?

В 2019 году отопительный сезон официально завершился 9 мая. Согласно правилам, тепло должны отключать, если в течение пяти дней  средняя температура держится днем выше +8°С. В Томске температура выше +8°С держится уже 12 дней.


Долги томичей за услуги теплоснабжения превысили 2 млрд рублей. В компании отмечали, что это ставит под угрозу ремонтную кампанию и подготовку системы теплоснабжения города к зиме. 


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