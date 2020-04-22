Жара в квартирах: когда отключат тепло в Томске?

Даты окончания отопительного сезона у мэрии Томска еще нет. Ранее в администрации рекомендовали ТСЖ и УК снизить подачу тепла. Жители города продолжают жаловаться в редакцию ТВ2 на духоту и жару в квартирах.

«Властями было рекомендовано снизить подачу тепла. Дома, по улице Лебедева, до батарей не дотронуться. Время сейчас и так нелегкое, да и на улице +20», — написал в редакцию ТВ2 житель города Максим.





В «ТомскРТС» ТВ2 пояснили, что сейчас температура снижена до возможного минимума, чтобы при этом компания могла обеспечивать нормативную температуру горячей воды. Далее режимы регулируются уже в домах. Решение о снижении мощности принимает каждое УК и ТСЖ, поэтому в «ТомскРТС» нет информации о том, как много организаций это сделали.





«Сейчас тепло, но уже к концу недели ожидается похолодание. В мае также еще может быть холодно, так что, вероятнее всего, в мае будет известна дата окончания отопительного сезона», — подчеркнули в пресс-службе компании.





По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, третья декада апреля в Томске начнется с потепления, однако после 23 апреля температура начнет падать и к концу апреля будет держаться в пределах +6°С — +13°С днем. Ночью возможны заморозки. Сказать точно, какая погода будет в мае в гидрометцентре не берутся, но вероятнее всего она будет в тех же пределах, что и в конце апреля.