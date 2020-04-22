Жара в квартирах: когда отключат тепло в Томске?

Даты окончания отопительного сезона у мэрии Томска еще нет. Ранее в администрации рекомендовали ТСЖ и УК снизить подачу тепла. Жители города продолжают жаловаться в редакцию ТВ2 на духоту и жару в квартирах.
«Властями было рекомендовано снизить подачу тепла. Дома, по улице Лебедева, до батарей не дотронуться. Время сейчас и так нелегкое, да и на улице +20», — написал в редакцию ТВ2 житель города Максим.
В «ТомскРТС» ТВ2 пояснили, что сейчас температура снижена до возможного минимума, чтобы при этом компания могла обеспечивать нормативную температуру горячей воды. Далее режимы регулируются уже в домах. Решение о снижении мощности принимает каждое УК и ТСЖ, поэтому в «ТомскРТС» нет информации о том, как много организаций это сделали.
«Сейчас тепло, но уже к концу недели ожидается похолодание. В мае также еще может быть холодно, так что, вероятнее всего, в мае будет известна дата окончания отопительного сезона», — подчеркнули в пресс-службе компании.
По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, третья декада апреля в Томске начнется с потепления, однако после 23 апреля температура начнет падать и к концу апреля будет держаться в пределах +6°С — +13°С днем. Ночью возможны заморозки. Сказать точно, какая погода будет в мае в гидрометцентре не берутся, но вероятнее всего она будет в тех же пределах, что и в конце апреля.
В 2019 году отопительный сезон официально завершился 9 мая. Согласно правилам, тепло должны отключать, если в течение пяти дней средняя температура держится днем выше +8°С. В Томске температура выше +8°С держится уже 12 дней.
Долги томичей за услуги теплоснабжения превысили 2 млрд рублей. В компании отмечали, что это ставит под угрозу ремонтную кампанию и подготовку системы теплоснабжения города к зиме.
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