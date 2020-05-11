Жара до +35: какая погода ожидается в Сибири

Согласно прогнозу синоптиков, на этой неделе в Сибири температура днем будет достигать 35 градусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В азиатской части России на этой неделе сохранится жаркая погода.





«Устойчивое тепло на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тыве, Хакасии. Там температура 26-28 градусов, а в Омской области в течение ближайших дней температура может подниматься днем до 35 градусов. Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на 10-12 градусов», — сообщил метеоролог.





Он отметил, что такая ситуация на азиатской территории страны сложилась благодаря антициклону.





«Эти два фактора позволяют так прогреваться воздуху. Опять же сохраняется высокая пожарная опасность в лесах на юге Красноярского края, на юге Западной Сибири и в Забайкалье тоже», — сказал Вильфанд.





По данным МЧС по Томской области, за сутки в регионе горела сухая трава в 13 случаях на площади больше 45 га.





Как сообщает Томский гидрометцентр, 11 мая в Томской области ожидается до +32.





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