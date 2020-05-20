Жалобы томских медиков на отсутствие президентских выплат проверит прокуратура

На отсутствие выплат ТВ2 пожаловались работники скорой помощи. Они отметили, что выплаты получают только те, кто работает с пациентами, у которых обнаружили коронавирус. Но не получили никаких выплат за работу с пациентами, у которых коронавирус только подозревается.



«Особенно увеличилось количество вызовов с ОРВИ, так как поликлиники сейчас никто не посещает, вызывают на дом. При этом не всегда правильно сообщается эпиданамнез. Бывает такое, что приезжаешь просто на повышенную температуру, а в итоге выясняется, что человек контактировал с больным коронавирусом. То есть риск присутствует всегда», — рассказал ТВ2 один из сотрудников скорой помощи.







Жалобы поступали от работников Станции скорой медицинской помощи, Светленской и Томской районных больниц. Прокуратура сообщает, что проведет проверку о возможных нарушениях закона при начислении федеральных стимулирующих выплат работникам.





В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления соответствующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам.





В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав медицинских работников.





Ход и результаты проверки поставлены на контроль в региональной прокуратуре.