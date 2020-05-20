Добрые новости
20 мая,
2020
1
фото
Новости

Жалобы томских медиков на отсутствие президентских выплат проверит прокуратура

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура Томской области проверит жалобы работников скорой помощи на отсутствие выплат, обещанных президентом за работу в период пандемии коронавируса. 

Жалобы томских медиков на отсутствие президентских выплат проверит прокуратура

На отсутствие выплат ТВ2 пожаловались работники скорой помощи. Они отметили, что выплаты получают только те, кто работает с пациентами, у которых обнаружили коронавирус. Но не получили никаких выплат за работу с пациентами, у которых коронавирус только подозревается.

«Особенно увеличилось количество вызовов с ОРВИ, так как поликлиники сейчас никто не посещает, вызывают на дом. При этом не всегда правильно сообщается эпиданамнез. Бывает такое, что приезжаешь просто на повышенную температуру, а в итоге выясняется, что человек контактировал с больным коронавирусом. То есть риск присутствует всегда», — рассказал ТВ2 один из сотрудников скорой помощи.


Жалобы поступали от работников Станции скорой медицинской помощи, Светленской  и Томской районных больниц. Прокуратура сообщает, что проведет проверку о возможных нарушениях закона при начислении федеральных стимулирующих выплат работникам.


В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления соответствующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам.


В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав медицинских работников.


Ход и результаты проверки поставлены на контроль в региональной прокуратуре.

В свою очередь, региональные власти сказали, что сделают перерасчет из-за изменившихся условий оплаты.


«Выплаты теперь рассчитываются по самому факту работы, а не по времени, отработанному медиком, как было предусмотрено в постановлении правительства ранее. С учетом этих корректировок пересчитаны апрельские выплаты и начислены за две недели работы в мае. Стимулирующие по данному постановлению медработники уже получили», — сказал замгубернатора Иван Деев.


По данным обладминистрации, на выплаты в мае выделено 344 миллиона рублей. Выплаты получают более 350 медицинских работников региона. Стимулирующие выплаты за работу с коронавирусной инфекцией, предусмотренные постановлением правительства №484, уже произведены за май и с перерасчетом за апрель.

Ежемесячная стимулирующая выплата врачам, которые работают на скорой медицинской помощи, составляет 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч. Выплата врачам в стационарах составляет 80 тысяч рублей, специалистам среднего звена — 50 тысяч, младшего звена — 25 тысяч рублей. 


Накануне Владимир Путин провел совещание, на котором вину за проблемы с выплатами, возложил на Правительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


«Риск есть, а денег нет»: сотрудники скорой жалуются, что не получили президентские выплаты

Владимир Путин раскритиковал правительство из-за проблем получения выплат у медиков


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.