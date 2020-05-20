Жалобы томских медиков на отсутствие президентских выплат проверит прокуратура
Прокуратура Томской области проверит жалобы работников скорой помощи на отсутствие выплат, обещанных президентом за работу в период пандемии коронавируса.
На отсутствие выплат ТВ2 пожаловались работники скорой помощи. Они отметили, что выплаты получают только те, кто работает с пациентами, у которых обнаружили коронавирус. Но не получили никаких выплат за работу с пациентами, у которых коронавирус только подозревается.
«Особенно увеличилось количество вызовов с ОРВИ, так как поликлиники сейчас никто не посещает, вызывают на дом. При этом не всегда правильно сообщается эпиданамнез. Бывает такое, что приезжаешь просто на повышенную температуру, а в итоге выясняется, что человек контактировал с больным коронавирусом. То есть риск присутствует всегда», — рассказал ТВ2 один из сотрудников скорой помощи.
Жалобы поступали от работников Станции скорой медицинской помощи, Светленской и Томской районных больниц. Прокуратура сообщает, что проведет проверку о возможных нарушениях закона при начислении федеральных стимулирующих выплат работникам.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления соответствующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам.
В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав медицинских работников.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль в региональной прокуратуре.
В свою очередь, региональные власти сказали, что сделают перерасчет из-за изменившихся условий оплаты.
«Выплаты теперь рассчитываются по самому факту работы, а не по времени, отработанному медиком, как было предусмотрено в постановлении правительства ранее. С учетом этих корректировок пересчитаны апрельские выплаты и начислены за две недели работы в мае. Стимулирующие по данному постановлению медработники уже получили», — сказал замгубернатора Иван Деев.
По данным обладминистрации, на выплаты в мае выделено 344 миллиона рублей. Выплаты получают более 350 медицинских работников региона. Стимулирующие выплаты за работу с коронавирусной инфекцией, предусмотренные постановлением правительства №484, уже произведены за май и с перерасчетом за апрель.
Ежемесячная стимулирующая выплата врачам, которые работают на скорой медицинской помощи, составляет 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч. Выплата врачам в стационарах составляет 80 тысяч рублей, специалистам среднего звена — 50 тысяч, младшего звена — 25 тысяч рублей.
Накануне Владимир Путин провел совещание, на котором вину за проблемы с выплатами, возложил на Правительство.
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