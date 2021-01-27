Жалобу на красноярский ТВК, после которой они получили штраф, отправили с IP самого министерства

Красноярский независимый телеканал «ТВК» выяснил, что жалобу, после которой региональное МЧС провело в их здании проверку и оштрафовало компанию на 150 тысяч рублей, отправили с IP-адреса, принадлежащего самому МЧС. Об этом написала «Новая газета» со ссылкой на главного редактора «ТВК» Марию Бухтуеву.

«У нас имеются документы, свидетельствующие, что IP-адрес, оканчивающийся на "77", с которого была отправлена жалоба в отношении "ТВК", закреплен за Главным управлением МЧС по Красноярскому краю. Также у нас есть биллинги, показывающие, что звонок в МЧС с жалобой на нас был произведен от места, крайне близкого к зданию Главного управления МЧС», – сказала Бухтуева.





Также по словам главреда, на суде, где ТВК оспаривает назначение штрафа, представители МЧС настаивали, что жалоба в управление поступила от некой Ольги Шпиц, которая сообщила, что «деятельность организации угрожает ее жизни и здоровью».





«Мы с самого начала сомневались, что номер телефона, с которого была подана жалоба, принадлежит гражданке Шпиц. По запросу суда была проведена проверка. Оказалось, что этот номер на момент поступления жалобы принадлежал гражданину Узбекистана по имени Бахромжон», — добавила Бухтуева.





Главный редактор рассказала, что они пытались получить комментарии сотрудников МЧС, которые принимали жалобу, но они не стали ничего говорить и повесили трубку.





Отметим, проверка МЧС в отношении телекомпании проводилась в ноябре 2020 года после того, как неизвестная Ольга Шпиц пожаловалась в ведомство на то, что ее «очень беспокоят нарушения, творящиеся в нежилых помещениях дома, которые занимает телекомпания «ТВК».







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