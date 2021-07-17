Жестокое убийство девушки произошло в посёлке под Томском. Видео
Жестокое убийство девушки произошло в посёлке Зональная станция.
По словам очевидцев, девушку убил и расчленил сосед.
«Она ему мешала ночью спать, громко шумела», — рассказывают свидетели. По их словам, убийца расчленил тело девушки и выбросил его в мусорные баки.
Сейчас полиция задержала мужчину. В настоящее время он дает показания.
На месте трагедии работают следователи, сообщают очевидцы в социальных сетях. Сотрудники СКР опрашивают свидетелей, собирают необходимые улики.
В свою очередь, пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что тело женщины было обнаружено в подъезде.
По предварительным данным, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы утром 17 июля от жильцов подъезда многоквартирного дома в п.Зональная Станция, обнаруживших труп на лестничной площадке.
По указанному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Из официального пресс-релиза Следственного комитета по Томской области:
«По предварительным данным, 17 июля 2021 года на лестничной площадке подъезда дома № 2 Б по ул. Виталия Грачева в п. Зональная станция Томского района обнаружен труп неустановленной женщины с признаками насильственной смерти. На теле отсутствуют некоторые конечности, свидетельствующие о попытке расчленения. Части тела, завернутые в пакет, обнаружены следственной группой в мусорном баке рядом с домом.
Подозреваемый в совершении преступления 63-летний мужчина задержан, дал признательные показания».
Ход расследования этого уголовного дела поставлен на контроль.