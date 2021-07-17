Жестокое убийство девушки произошло в посёлке под Томском. Видео

По словам очевидцев, девушку убил и расчленил сосед.

«Она ему мешала ночью спать, громко шумела», — рассказывают свидетели. По их словам, убийца расчленил тело девушки и выбросил его в мусорные баки.

Сейчас полиция задержала мужчину. В настоящее время он дает показания.