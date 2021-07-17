{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Жестокое убийство девушки произошло в посёлке под Томском. Видео
Новости
18+

Жестокое убийство девушки произошло в посёлке под Томском. Видео

ТВ2
ТВ2 ТВ2
9 часов назад

Жестокое убийство девушки произошло в посёлке Зональная станция.

По словам очевидцев, девушку убил и расчленил сосед.

«Она ему мешала ночью спать, громко шумела», — рассказывают свидетели. По их словам, убийца расчленил тело девушки и выбросил его в мусорные баки.

Сейчас полиция задержала мужчину. В настоящее время он дает показания.

На месте трагедии работают следователи, сообщают очевидцы в социальных сетях. Сотрудники СКР опрашивают свидетелей, собирают необходимые улики. 

В свою очередь, пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что тело женщины было обнаружено в подъезде.

По предварительным данным, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы утром 17 июля от жильцов подъезда многоквартирного дома в п.Зональная Станция, обнаруживших труп на лестничной площадке.

По указанному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Из официального пресс-релиза Следственного комитета по Томской области: 

«По предварительным данным, 17 июля 2021 года на лестничной площадке подъезда дома № 2 Б по ул. Виталия Грачева в п. Зональная станция Томского района обнаружен труп неустановленной женщины с признаками насильственной смерти. На теле отсутствуют некоторые конечности, свидетельствующие о попытке расчленения. Части тела, завернутые в пакет, обнаружены следственной группой в мусорном баке рядом с домом.

Подозреваемый в совершении преступления 63-летний мужчина задержан, дал признательные показания».

Ход расследования этого уголовного дела поставлен на контроль.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.