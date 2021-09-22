Жестко севший в июле в Томской области Ан-28 совершил за сутки 10 полетов

Напомним, что 16 июля 2021 года самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. В итоге самолет при неработающих двигателях приземлился в лесу в 70 километрах от города Кедровый. Ан-28 осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся. На борту самолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров.

Экипаж самолета Ан-28, который 16 июля совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области, менее чем за сутки выполнил десять полетов. Об этом говорится в материале промежуточного отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета. Это значит, что продолжительность ежедневной работы и отдыха была нарушена.

Как следует из материалов промежуточного отчета, накануне жесткой посадки экипаж Ан-28 вылетел из Томска в Абакан, откуда в этот же день в Кемерово и обратно в Абакан. После окончания полетной смены экипаж отдыхал в гостинице в Абакане. Тем же вечером самолет продолжил полеты, вылетев в Томск, оттуда — в Горно-Алтайск и затем в Новокузнецк, в Томск и Кедровый. Утром Ан-28 вылетел из Кедрового, после чего совершил жесткую посадку. Таким образом, отдых между сменами экипажа составил около четырех часов, хотя должен быть — 12 часов.

«При планировании рейсов 15 июля 2021 авиакомпания не предусмотрела отдых для командира воздушного судна и второго пилота. Фактическое рабочее время командира воздушного судна 15 июля составило 18 часов 5 минут. «...» Рабочее время (в день аварии) составило около 12 часов 20 минут. При том, что максимально допустимая продолжительность ежедневной работы члена экипажа не может превышать восемь часов», — говорится в докладе.

На сайте МАК поясняется, что вся информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов.