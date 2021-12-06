«Зеркальный штамп»: почти 40 томских пар хотят сыграть свадьбу 22 февраля.

ЗАГСы Томской области приняли уже 37 заявлений на регистрацию брака 22 февраля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Наибольшее количество красивых дат в 2022 году приходится на месяцы зимы, ведь всегда привлекает сочетание именно одинаковых цифр, а на этот раз это двойка. Значит, самые «симметричные» сочетания нас ждут в феврале и декабре. Однако и январь порадует сочетанием красивых цифр: например, на 22.01.2022 к нам уже поступило 22 заявления от будущих молодоженов», — сообщила начальник департамента ЗАГС Томской области Юлия Гетманенко.

Учитывая пожелания томичей, в главную «зеркальную» дату года — 22.02.2022 — руководство департамента приняло решение о проведении ЗАГСами государственных регистраций брака в торжественной обстановке.

Выбрать дату и время бракосочетания будущие супруги могут дистанционно — на портале Госуслуг, подав электронное заявление через личный кабинет. В ЗАГС при этом понадобится прийти лишь на саму церемонию госрегистрации, предварительно проверив статус бронирования по телефону выбранного отдела.