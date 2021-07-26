Женщину, укравшую музыкальное оборудование из томского бара, приговорили к 2,5 годам колонии

Советский районный суд приговорил ранее судимую женщину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии за кражу музыкального оборудования из бара. Женщина не согласилась с решением и пыталась его обжаловать. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе суда выяснилось, что в марте 2021 года виновная, находясь в помещении тамбура бара-ресторана, воспользовавшись отсутствием контроля хозяина за сохранностью имущества, похитила музыкальную аппаратуру на сумму около 60 тысяч рублей.

За это суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщина подала апелляционную жалобу с просьбой направить отбывать свой срок в колонии-поселении.

Однако подсудимая украла оборудование во время своего испытательного срока по предыдущему приговору за мошенничество, поэтому Томский областной суд решил оставить приговор Советского суда без изменений и направить женщину «в более строгие условия отбывания наказания».

Осужденная приступила к отбыванию наказания.