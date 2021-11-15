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  3. Водитель без прав попал в ДТП на трассе Каргала — Бакчар. Погибла девушка
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Водитель без прав попал в ДТП на трассе Каргала — Бакчар. Погибла девушка

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ДТП произошло на трассе  Каргала — Бакчар. Одна из пассажирок погибла, другую девушку увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

По данным ведомства, авария произошла 14 ноября около 06:50. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Getz не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате аварии погибла 21-летняя девушка-пассажир. Другую пассажирку 45-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.

«Права управления транспортными средствами молодой человек не имеет», — подчеркнули в УМВД.

Автор:  пресс-служба УМВД
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