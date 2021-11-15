Водитель без прав попал в ДТП на трассе Каргала — Бакчар. Погибла девушка

ДТП произошло на трассе Каргала — Бакчар. Одна из пассажирок погибла, другую девушку увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, авария произошла 14 ноября около 06:50. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Getz не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате аварии погибла 21-летняя девушка-пассажир. Другую пассажирку 45-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.

«Права управления транспортными средствами молодой человек не имеет», — подчеркнули в УМВД.