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Новости

Женщина погибла при пожаре в дачном домике под Томском

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В садовом товариществе «Журналист» под Томском случился пожар, в нем погибла женщина, сообщили в региональном МЧС.

архивное фото

Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу накануне. Горел одноэтажный дощатый дачный домик и веранда, пристроенная к нему. Также в двух метрах от дома была баня и металлический гараж.  В результате пожара в домике обгорели стены внутри и снаружи, сгорела и обрушилась обрешетка крыши, потолок. Полностью сгорела баня, обгорели стены внутри гаража.

Спустя два часа после прибытия пожарных, они нашли тело хозяйки дома.

«В 13:36 пожарными в комнате под завалами обнаружено обгоревшее тело хозяйки 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

Полностью потушить огонь пожарным удалось спустя пять часов силами 11 человек. Причина пожара устанавливается.

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