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Главная Новости Женщина отравилась угарным газом во время пожара в доме на улице Енисейской
Новости

Женщина отравилась угарным газом во время пожара в доме на улице Енисейской

ТВ2
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час назад

Вчера вечером произошел пожар на лестничной площадке второго этажа в девятиэтажном доме по улице Енисейской в Томске, сообщает пресс-служба МЧС. 
Пожарные по лестничным маршам спасли 14 человек, женщину с отравлением угарным газом госпитализировали в ОКБ.

«На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в подъезде. В результате пожара на лестничной площадке обгорел диван, выгорел электрощиток, закоптились стены. Женщина 1988 года рождения получила отравление угарным газом», — пояснили в МЧС.

Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
На пожаре работали семь единиц техники и 28 человек личного состава.

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