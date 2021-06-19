Женщина отравилась угарным газом во время пожара в доме на улице Енисейской

Вчера вечером произошел пожар на лестничной площадке второго этажа в девятиэтажном доме по улице Енисейской в Томске, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожарные по лестничным маршам спасли 14 человек, женщину с отравлением угарным газом госпитализировали в ОКБ.

«На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в подъезде. В результате пожара на лестничной площадке обгорел диван, выгорел электрощиток, закоптились стены. Женщина 1988 года рождения получила отравление угарным газом», — пояснили в МЧС.

Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

На пожаре работали семь единиц техники и 28 человек личного состава.