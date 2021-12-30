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Женщина и трехлетний ребенок погибли при пожаре в селе в Кожевниковском районе

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Спасатели нашли тела 38-летней женщины и трехлетнего мальчика вечером 29 декабря во время тушения пожара в селе Старая Ювала Кожевниковского района. Еще одного ребенка удалось спасти. 

Автор:  Управление МЧС по Томской области
Автор:  Управление МЧС по Томской области

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:17, первое подразделение приехало на место спустя 3 минуты, к этому моменту горела крыша дома и надворные постройки. Локализовать огонь удалось только через 50 минут, полностью потушили возгорание в 22:15. В тушении пожара участвовали 9 человек и 3 единицы техники, его причины устанавливаются.

«В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома, внутри дома закоптились стены. Обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши крытого двора. Сгорел автомобиль. Площадь пожара составила 250 кв.м», — сообщает МЧС.

В доме спасатели обнаружили тело 38-летней женщины, в бане нашли мертвым трехлетнего мальчика. Еще одного ребенка удалось спасти — мальчика четырех лет доставили в Кожевниковскую районную больницу

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