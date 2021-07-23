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Главная Новости Железнодорожный мост через Транссиб обрушился в Забайкалье. Движение поездов остановлено
Новости

Железнодорожный мост через Транссиб обрушился в Забайкалье. Движение поездов остановлено

ТВ2
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час назад

Железнодорожный мост через Транссиб рухнул в Сретенском районе Забайкалья. Движение поездов в обоих направлениях остановлено, сообщает телеграм-издание Борус.

Мост обрушился из-за паводков на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга. По сообщению регионального МЧС, погибших и пострадавших в инциденте нет. На место ЧП выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда с бригадами РЖД.

Автор:  @borusio

Кроме того, из-за размыва насыпи ограничено движение по федеральной трассе «Амур» в Шилкинском районе Забайкалья. Дорожные службы предположительно до вечера будут вести укрепительные ремонтные работы. Сейчас проезд открыт только по одной полосе.

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