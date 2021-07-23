Железнодорожный мост через Транссиб обрушился в Забайкалье. Движение поездов остановлено

Железнодорожный мост через Транссиб рухнул в Сретенском районе Забайкалья. Движение поездов в обоих направлениях остановлено, сообщает телеграм-издание Борус.



Мост обрушился из-за паводков на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга. По сообщению регионального МЧС, погибших и пострадавших в инциденте нет. На место ЧП выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда с бригадами РЖД.