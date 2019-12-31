Здоровья, счастья и повышения зарплаты: что просят россияне у Деда Мороза

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил у россиян, что они бы хотели попросить у Деда Мороза на Новый год. 34% опрошенных хотят здоровья себе и своим близким, каждый десятый пожелал денег, а каждый двадцатый — счастья.





Больше всего здоровья попросили женщины (42%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41%). Материального благополучия захотели 9% опрошенных, в основном молодежь от 18 до 24 лет (18%). Счастья и мира во всем мире пожелали 6% россиян.



