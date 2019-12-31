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31 декабря,
2019
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Здоровья, счастья и повышения зарплаты: что просят россияне у Деда Мороза

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил у россиян, что они бы хотели попросить у Деда Мороза на Новый год. 34% опрошенных хотят здоровья себе и своим близким, каждый десятый пожелал денег, а каждый двадцатый — счастья.


Больше всего здоровья попросили женщины (42%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41%). Материального благополучия захотели 9% опрошенных, в основном молодежь от 18 до 24 лет (18%). Счастья и мира во всем мире пожелали 6% россиян.


«В письме главному волшебнику страны россияне также попросили бы автомобиль (5%), путешествий (3%), достойную работу/карьерный рост (2%). Среди прочих желаний наши сограждане назвали повышение пенсии, зарплаты и удачи (по 2% соответственно), закрыть все кредиты и долги, стабильность и спокойствие, благополучие всем людям (по 1%)», — отмечают в ВЦИОМ.

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