Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Академический лицей эвакуировали из-за сообщения о минировании
Новости

Академический лицей эвакуировали из-за сообщения о минировании

ТВ2 ТВ2

Учеников и персонал Академического лицея на улице Дизайнеров эвакуировали из здания после сообщения о возможном минировании, сообщает паблик во «Вконтакте» «Регион-70 Томск».

Автор:  «Регион-70»

Как утверждает «Регион-70», людей сначала на 20 минут вывели из здания, затем около часа они провели в школьном спортзале. Сейчас занятия в лицее продолжаются.

Ранее, 11 марта 2021 года, сообщения о минировании поступили в 28 образовательных учреждений Томска. Занятия там были остановлены, на местах работали сотрудники полиции. В итоге информация не подтвердилась ни по одному из адресов. По предположению полиции, рассылкой информации о минировании занимались подростки из других областей.

За месяц до этого подобные сообщения начали поступать в школы нескольких регионов страны. Так, были эвакуированы несколько школ Красноярска, Новосибирска, Сахалина, Приамурья и Чукотки.

Первая волна массовых эвакуаций прошла в России в 2017 году. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело. Одной из версий ведомства было то, что поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».

В январе 2019 года волна эвакуаций повторилась. В Томске были эвакуированы администрации Ленинского (Карла Маркса, 34) и Советского районов (Елизаровых, 59), ряд судов Томска (Октябрьский, Советский и Кировский).

Напомним, в России предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры влечет за собой штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, составит уже от 6 до 8 лет, а в случае наступления в результате таких деяний смерти человека или иных тяжких последствий — от 8 до 10 лет.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.