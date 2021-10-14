Академический лицей эвакуировали из-за сообщения о минировании

Учеников и персонал Академического лицея на улице Дизайнеров эвакуировали из здания после сообщения о возможном минировании, сообщает паблик во «Вконтакте» «Регион-70 Томск».

Как утверждает «Регион-70», людей сначала на 20 минут вывели из здания, затем около часа они провели в школьном спортзале. Сейчас занятия в лицее продолжаются.

Ранее, 11 марта 2021 года, сообщения о минировании поступили в 28 образовательных учреждений Томска. Занятия там были остановлены, на местах работали сотрудники полиции. В итоге информация не подтвердилась ни по одному из адресов. По предположению полиции, рассылкой информации о минировании занимались подростки из других областей.

За месяц до этого подобные сообщения начали поступать в школы нескольких регионов страны. Так, были эвакуированы несколько школ Красноярска, Новосибирска, Сахалина, Приамурья и Чукотки.

Первая волна массовых эвакуаций прошла в России в 2017 году. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело. Одной из версий ведомства было то, что поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».

В январе 2019 года волна эвакуаций повторилась. В Томске были эвакуированы администрации Ленинского (Карла Маркса, 34) и Советского районов (Елизаровых, 59), ряд судов Томска (Октябрьский, Советский и Кировский).

Напомним, в России предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры влечет за собой штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, составит уже от 6 до 8 лет, а в случае наступления в результате таких деяний смерти человека или иных тяжких последствий — от 8 до 10 лет.