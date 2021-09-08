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«Ждем по три часа»: жители поселка Спутник жалуются на перебои в работе маршруток

ТВ2 Елена Бронникова

Жители поселка Спутник рассказали журналисту Агентства новостей ТВ2, что 22 маршрут, на котором они ездят в Томск, стал ходить с большими интервалами по времени. Автобус приходится ждать по несколько часов.

«У нас в поселке Спутник очень плохо ходит маршрут 22. Вечером с ребенком ждем его почти три часа. Детский сад комбинированного вида находится в Томске, мы выходим на остановку в 17.30, а домой приезжаем в 20.30. Иногда приходится идти с ребенком через лес, не дождавшись автобуса», — рассказала Татьяна Никишаева.

архивное фото

Заммэра по городскому хозяйству Александр Карпанин рассказал ТВ2, что перебои случились из-за перевозчика, который выводит на линию не все положенные автобусы.

«От томичей в департамент поступает значительное количество жалоб в связи с несоблюдением маршрутом № 22 графика движения. Сейчас, по нашим сведениям, вместо 16 предусмотренных муниципальным контрактом автобусов на линию выходят от четырех до шести. Администрация Томска неоднократно применяла к предпринимателю меры воздействия, предусмотренные законодательством. Если в ближайшее время ситуация не исправится, пойдет речь о расторжении муниципального контракта», — прокомментировал Карпанин.

По словам депутата Максим Забелина, в чей округ входит поселок Спутник, перевозчик жалуется на недостаток персонала, из-за которого не получилось перевести маршрут с летнего расписания на обычное.

«Там 22 маршрут ходил по летнему расписанию, а с 1 сентября должен был пойти по обычному. Перевозчик сказал мне, что сейчас у них небольшие проблемы из-за проверок водителей, поэтому пока будут перебои в движении. Как мне сказали в городской администрации, возможно, в поселок направят 4 маршрут, а с 22 контракт разорвут. Сейчас в мэрии ждут решение по 25 маршруту, если с ним вопрос решится в положительную сторону, то в Спутник начнет ходить «четверка», а 22 маршрут исчезнет с маршрута, но пока решение застопорилось. С жителями я в контакте, держу их в курсе. Понятно, что никого это не устраивает, дети в школу начали ездить, не могут попасть. Администрация хотела увеличить количество автобусов хотя бы по летнему расписанию, не знаю, получится ли у них договориться с перевозчиком», — сказал депутат.

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