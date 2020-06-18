Зданию бывшей Карандашной фабрики присвоят статус памятника регионального значения

Полтора месяца назад в ходе заседания рабочей группы в Томске по проекту границ исторического поселения было предложено не включать районы карандашной фабрики и «Томских мельниц» в эти самые границы. Большинство экспертов посчитали, что там нет ценных градообразующих зданий. Однако расположенные здесь промышленные объекты, принадлежавшие ранее томским купцам Кухтерину, Горохову и Фуксману, необходимо сохранить, уточнила тогда председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — «Региональный комитет по охране объектов культурного наследия после проведения государственной историко-культурной экспертизы планирует внести купеческие фабрики в единый федеральный реестр памятников, обозначив границы территорий и предметы охраны», — заявила тогда Елена Перетягина.

«Корпус бывшей карандашной фабрики построен в начале XX века из красного кирпича в стиле модерн. И это довольно необычное решение для сибирских промышленных зданий той эпохи. Автор — знаковый для Томска архитектор Андрей Крячков. Учитывая время постройки, стиль и авторство, мы считаем, что объект представляет историческую ценность», — пояснила председатель комитета Елена Перетягина.



Сегодня здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия, который обеспечивает государственную охрану. Однако по закону здание должно быть либо внесено в единый реестр памятников с присвоением статуса объекта культурного наследия, либо снято с учета. Для этого и назначена историко-культурная экспертиза.



Сейчас центр по охране памятников совместно с государственным архивом Томской области проводит историко-архивные исследования. Специалисты документально подтвердят историю и дату постройки здания, а также его архитектора.



Елена Перетягина подчеркнула, что сейчас собственник разделяет позицию комитета о необходимости сохранения старинного объекта. Напомним, что в августе 2019 года ООО «Аграрная группа — Капитал» стало новым собственником имущества «Сибирской карандашной фабрики». Компания «Аграрная группа — Капитал» заказала историко-культурную экспертизу по зданию на Войкова, 75, строение 5, которое находится на территории фабрики.Экспертиза проводилась в феврале-марте 2020 года, ее результаты были опубликованы на сайте областного комитета по охране объектов культурного наследия. После изучения градостроительных документов, эксперт Юлия Матвееева пришла к выводу, что объект выявленного культурного наследия обладает минимальной исторической ценностью, так как здание находилось на огороженной промышленной территории и объектом туризма не являлось.





В качестве аргумента Юлия Матвеева приводила и тот факт, что решение о включении здания в реестр должно приниматься в течение года после внесения здания в список выявленных объектов культурного наследия. Этого не произошло, а значит и не стоит сохранять это здание.





Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области с этой оценкой Матвеевой не согласился и заказал повторную экспертизу. Теперь осталось дождаться ее результатов.