Зданию бывшей Карандашной фабрики присвоят статус памятника регионального значения
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области планирует присвоить корпусу бывшей Карандашной фабрики (ул. Войкова, 75 строение 5) статус памятника регионального значения, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Полтора месяца назад в ходе заседания рабочей группы в Томске по проекту границ исторического поселения было предложено не включать районы карандашной фабрики и «Томских мельниц» в эти самые границы. Большинство экспертов посчитали, что там нет ценных градообразующих зданий. Однако расположенные здесь промышленные объекты, принадлежавшие ранее томским купцам Кухтерину, Горохову и Фуксману, необходимо сохранить, уточнила тогда председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — «Региональный комитет по охране объектов культурного наследия после проведения государственной историко-культурной экспертизы планирует внести купеческие фабрики в единый федеральный реестр памятников, обозначив границы территорий и предметы охраны», — заявила тогда Елена Перетягина.
«Корпус бывшей карандашной фабрики построен в начале XX века из красного кирпича в стиле модерн. И это довольно необычное решение для сибирских промышленных зданий той эпохи. Автор — знаковый для Томска архитектор Андрей Крячков. Учитывая время постройки, стиль и авторство, мы считаем, что объект представляет историческую ценность», — пояснила председатель комитета Елена Перетягина.
Сегодня здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия, который обеспечивает государственную охрану. Однако по закону здание должно быть либо внесено в единый реестр памятников с присвоением статуса объекта культурного наследия, либо снято с учета. Для этого и назначена историко-культурная экспертиза.
Сейчас центр по охране памятников совместно с государственным архивом Томской области проводит историко-архивные исследования. Специалисты документально подтвердят историю и дату постройки здания, а также его архитектора.
Елена Перетягина подчеркнула, что сейчас собственник разделяет позицию комитета о необходимости сохранения старинного объекта. Напомним, что в августе 2019 года ООО «Аграрная группа — Капитал» стало новым собственником имущества «Сибирской карандашной фабрики». Компания «Аграрная группа — Капитал» заказала историко-культурную экспертизу по зданию на Войкова, 75, строение 5, которое находится на территории фабрики.Экспертиза проводилась в феврале-марте 2020 года, ее результаты были опубликованы на сайте областного комитета по охране объектов культурного наследия. После изучения градостроительных документов, эксперт Юлия Матвееева пришла к выводу, что объект выявленного культурного наследия обладает минимальной исторической ценностью, так как здание находилось на огороженной промышленной территории и объектом туризма не являлось.
В качестве аргумента Юлия Матвеева приводила и тот факт, что решение о включении здания в реестр должно приниматься в течение года после внесения здания в список выявленных объектов культурного наследия. Этого не произошло, а значит и не стоит сохранять это здание.
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области с этой оценкой Матвеевой не согласился и заказал повторную экспертизу. Теперь осталось дождаться ее результатов.
Для справки: Здание бывшей карандашной фабрики было построено по заказу Сергея Владимировича Горохова, сына томского купца-миллионера Владимира Александровича Горохова. В 1914 году он выкупил участок между мельницами Кухтерина и лесопилкой Иваницкого под строительство бумажной фабрики. Однако производство здесь не успело начаться из-за революции 1917 года. В 1932 году на прилегающей территории началось строительство собственно карандашной фабрики. Здание вошло в ее состав и использовалось для производства карандашной дощечки.
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