«Здания первого водопровода нужно сохранить»: семь новых памятников появились в Томске

В Томске появились семь памятников истории и культуры. В реестр объектов культурного наследия вошли несколько водоразборных башен. Об этом сообщает областная администрация.

Под охраной теперь находятся водонапорная башня на улице Пушкина, 23, водоподъемное здание на Московском тракте, 82, строение 3 и водоразборные торговые будки на улицах Горького, 17а, Розы Люксембург, 67а, Тверской, 25б, Войкова, 16, строение 2, а также по проспекту Ленина, 145а.





Историко-культурная экспертиза установила, что ансамбль представляет историко-культурную ценность. В комитете по охране объектов культурного наследия Томской области подписали приказ о присвоении ансамблю статуса памятника регионального значения с утверждением состава и предмета охраны.





«Он внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ как «Ансамбль инженерных сооружений общества механических заводов братьев Бромлей», — пояснили в пресс-службе администрации.





«Здания первого водопровода нужно сохранить: они представляют кирпичную промышленную архитектуру начала XX века, органично вписываются в историческую застройку, формируя неповторимый образ старинного Томска», — прокомментировала председатель комитета Елена Перетягина.





Здания располагаются в разных исторических районах (Верхняя Елань, Воскресенская гора, Заозерье, Пески, Татарская слобода, Мухин бугор), они собраны в архитектурный ансамбль из-за общей инженерной системы водопровода.





Для справки: в 1899 году городская Дума постановила построить водопровод для снабжения горожан «здоровою и обильною водою». В 1903 году был заключен договор с «Обществом механических заводов «Братья Бромлей» по изготовлению и устройству технического оборудования. Работы начались в 1904 году. Тогда же построены объекты ансамбля — машинное здание, водонапорная башня и водоразборные будки.

Первая в Томске водопроводная система работала до середины XX века. В 1946 году началось строительство новой системы центрального водоснабжения.





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