Здание ТВМИ на Кирова продолжает разрушаться

Специалисты комитета по охране объектов культурного наследия Томской области проверили состояние памятника архитектуры регионального значения — здания бывшего женского епархиального училища (Томск, пр. Кирова, 49), построенного в начале XX века.

По словам экспертов, здание разрушается из-за его неиспользования. Из-за отсутствия отопления в помещении промерзает кирпичная кладка. Также специалисты выявили признаки просадки фундамента и вертикальные трещины над оконными проемами. Прилегающая к зданию территория завалена строительным мусором. Отсутствует уход за зелеными насаждениями: как итог, корни деревьев разрушают фундамент.





Администрации Томска предстоит устранить нарушения, а также изыскать средства на проектно-сметную документацию для сохранения объекта.





Ранее там провели капитальный ремонт кровли — установили водосточные трубы, отремонтировали перекрытие купола домовой церкви. Работы шли под контролем регионального комитета по охране объектов культурного наследия.





Сегодня объект законсервирован и находится под круглосуточной охраной, а на его территории установлено видеонаблюдение.





«Регулярные мониторинги объектов культурного наследия позволяют оперативно оценить состояние ценных зданий и при необходимости направить предостережения в адрес правообладателей. Например, в 2019 году мы провели более ста выездных мероприятий по контролю за ценными объектами», — прокомментировала председатель комитета Елена Перетягина.