Здание ТВМИ на Кирова продолжает разрушаться
Специалисты комитета по охране объектов культурного наследия Томской области проверили состояние памятника архитектуры регионального значения — здания бывшего женского епархиального училища (Томск, пр. Кирова, 49), построенного в начале XX века.
По словам экспертов, здание разрушается из-за его неиспользования. Из-за отсутствия отопления в помещении промерзает кирпичная кладка. Также специалисты выявили признаки просадки фундамента и вертикальные трещины над оконными проемами. Прилегающая к зданию территория завалена строительным мусором. Отсутствует уход за зелеными насаждениями: как итог, корни деревьев разрушают фундамент.
Администрации Томска предстоит устранить нарушения, а также изыскать средства на проектно-сметную документацию для сохранения объекта.
Ранее там провели капитальный ремонт кровли — установили водосточные трубы, отремонтировали перекрытие купола домовой церкви. Работы шли под контролем регионального комитета по охране объектов культурного наследия.
Сегодня объект законсервирован и находится под круглосуточной охраной, а на его территории установлено видеонаблюдение.
«Регулярные мониторинги объектов культурного наследия позволяют оперативно оценить состояние ценных зданий и при необходимости направить предостережения в адрес правообладателей. Например, в 2019 году мы провели более ста выездных мероприятий по контролю за ценными объектами», — прокомментировала председатель комитета Елена Перетягина.
Напомним, до революции здания по адресу Никитина, 8 принадлежали Духовной семинарии, а здание на Кирова, 49 – женскому епархиальному училищу. С середины XX века в этих помещениях располагались образовательные учреждения Минобороны, в 1990-х годах там разместился ТВМИ. В 2010 году по решению Минобороны институт был ликвидирован.
В 2015 году в зданиях бывшего ТВМИ произошли пожары. Так здание на Кирова, 49 осталось без кровли. На зиму комплекс законсервировали. Депутаты городской Думы написали открытое письмо губернатору Томской области Сергею Жвачкину с просьбой провести капитальный ремонт, однако сгоревшую крышу так и не восстановили из-за отсутствия денег.
Позднее власти города объявили, что на Кирова, 49 появится школа на 1100 ученических мест. По оценкам заммэра Цымбалюка, на капремонт понадобится 600 млн рублей, а в целом на строительство школы — до миллиарда рублей. При этом РПЦ заявило, что претендует на это здание, так как до революции оно принадлежало женскому епархиальному училищу, однако стороны смогли достигнуть компромисса.
В мае 2017 года стало известно, что власти Томска отказались от планов строить школу в здании на Кирова. По словам мэра Томска, это решение было принято из-за возникших проблем, в том числе с РПЦ. Власти города планировали разместить там культурное учреждение.
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