«Здание, с которого упал рабочий и разбился, построено незаконно»: жители соседнего дома пожаловались в прокуратуру

Здание по Фрунзе, 35, с девятого этажа которого упал и разбился рабочий, построено незаконно, считают жители соседнего дома по Гоголя, 30/4. Старший этого дома, Евгений Макаревич, рассказал ТВ2, что дом был построен еще в 2007 году, а работы по отделке внутри начались только этим летом. Кто является собственником здания, жители соседнего дома установить не могут. «За три дня до трагедии мы написали письмо начальнику отдела по надзору за строительством объектов Андрею Марченко, в котором указывали на нарушение норм безопасности при строительстве. Еще до гибели человека они заливали выступ-балкон и подавали туда бетон краном над головами людей. Огромные банки с раствором ставили на край балкона. Парень, который разбился, работал здесь с конца лета и буквально за час до гибели я обращался к нему, чтобы он убрал строительные леса с парковочного места», - рассказал Евгений Макаревич.

Автор: ТВ2 Место трагедии по Фрунзе, 35

Жители дома по Гоголя, 30/4 сегодня подали коллективное обращения в прокуратуру, в котором сообщают, что объект по Фрунзе, 35 ранее был признан незаконно построенным и по решению суда его должны были снести. Кроме того, они указывают, что дом изначально строился под офисы, а не под жилье.

Дом по Фрунзе, 35

По сути, новые собственники незаконно возведенного объекта, выработали и воплощают в жизнь мошенническую схему, которая приведет к личному обогащению владельцев здания и большому количеству пострадавших граждан. Данное незаконно возведенное строение, строилось изначально как офисное здание компанией «Меднорд». Она на данный момент ликвидирована, а перед ликвидацией была признана банкротом. Появившиеся новые владельцы здания решили по-быстрому подключить незаконно возведенное строение ко всем коммуникациям и распродать как жилую площадь все девять этажей здания, заранее раздробив каждый этаж на квартиры, - говорится в заявлении в прокуратуру.

Обращение в прокуратуру

Между тем, на сайте «Алатарцев Недвижимость» выставлена на продажу квартира в этом доме. Менеджер агентства рассказала, что в настоящий момент у этого здания девять собственников, каждый из которых владеет одним этажом. Собственники помещений создали ТСЖ и теперь сообща пытаются ввести дом в эксплуатацию. Срок сдачи дома обозначен как четвертый квартал 2021 года. По словам менеджера агентства недвижимости, владелец шестого этажа планирует поделить его на две квартиры и сделать два входа. В настоящий момент в здании только по одному входу на каждый этаж.

Автор: ТВ2