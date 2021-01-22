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22 января,
2021
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Завод по утилизации твердых отходов планируют построить в Томске

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Компания «ЕСК Утилизация» стала резидентом томского промышленного парка. На территории «Северной» площадки компания планирует построить завод по утилизации твердых коммунальных отходов и производству полимеров мощностью 200 тыс. тонн в год.


Завод планирует выпускать гранулы различных полимеров, а также крупногабаритные полимерные изделия размером от 1 до 5 метров (пластиковые трубы, запорная арматура, пластиковые мусорные баки и др.).


Запуск производства намечен на 2024 год. Планируемые инвестиции по проекту составят 4,12 млрд рублей, ожидается создание 165 рабочих мест.

Завод по утилизации твердых отходов планируют построить в Томске

Компания «ЕСК Утилизация» была зарегистрирована в октябре 2020 года. Ее основным видом деятельности является обработка и утилизация неопасных отходов. 


Информация о строительстве в Томске завода по переработке и сортировке мусора ходила давно. По оценкам, для нужд Томска и Томского района требуется завод по мусоросортировке мощностью не менее 200 тысяч тонн отходов в год. Томские власти оценивали объем инвестиций в строительство мусоросортировочного завода примерно в 1 млрд рублей.

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