Завод по переработке рыбы начинает работу на окраине Томска

В разговоре с ТАСС представитель обладминистрации заявил, что завод что стоимость завода — 106 млн рублей. Проект реализовали за счет господдержки в размере 37,4 млн рублей, оказанной в 2019 году из областного бюджета. Собеседник издания добавил, что на предприятии будут перерабатывать речную и морскую рыбу в снеки и фарши. Готовая продукция пойдет на прилавки Томской области и СФО.



В феврале этого года администрация Томской области сообщала, что в середине марта начнут работать два новых завода: «Рыбная тема»​ и «Александровские консервы». На последнем планируют перерабатывать более 800 тонн рыбы в год и производить рыбные консервы. Общая стоимость проекта составляла 88 миллионов рублей. Инвестор получил субсидию из областного бюджета в 35 млн рублей, 2 млн рублей добавил район.



По информации главы регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктора Сироткина, за 2019 год в области переработали 4,2 тысячи тонн рыбы, что на 23% больше, чем в 2018 году.



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