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13 марта,
2020
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Завод по переработке рыбы начинает работу на окраине Томска

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Завод «Рыбная тема» начинает работу в поселке Предтеченск. В областной администрации заявляют, что предприятие будет перерабатывать до трех тысяч тонн рыбы в год.

Завод по переработке рыбы начинает работу на окраине Томска

Губернатор Сергей Жвачкин откроет завод 13 марта в 15 часов. Инвестпроект предприятия реализовал местный предприниматель Алексей Пивков, занимающийся рыбной отраслью почти 25 лет.

Новое предприятие оснащено самым современным высокопроизводительным рыбоперерабатывающим оборудованием, —сообщает пресс-служба администрации Томской области. — На производственной площадке установлены котлетный аппарат с вакуумным шприцем, обеспечивающий высокую точность и качество заполнения форм, термоформер, установки для вакуумного посола и по утилизации биоотходов и другое оборудование.

В разговоре с ТАСС представитель обладминистрации заявил, что завод что стоимость завода — 106 млн рублей. Проект реализовали за счет господдержки в размере 37,4 млн рублей, оказанной в 2019 году из областного бюджета. Собеседник издания добавил, что на предприятии будут перерабатывать речную и морскую рыбу в снеки и фарши. Готовая продукция пойдет на прилавки Томской области и СФО.

В феврале этого года администрация Томской области сообщала, что в середине марта начнут работать два новых завода: «Рыбная тема»​ и «Александровские консервы». На последнем планируют перерабатывать более 800 тонн рыбы в год и производить рыбные консервы. Общая стоимость проекта составляла 88 миллионов рублей. Инвестор получил субсидию из областного бюджета в 35 млн рублей, 2 млн рублей добавил район.

По информации главы регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктора Сироткина, за 2019 год в области переработали 4,2 тысячи тонн рыбы, что на 23% больше, чем в 2018 году. 

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