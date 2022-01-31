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Завод по переработке мусора планируют построить в Томске к 2027 году

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На территории промышленного парка в Томске будет построен завод по переработке полимеров, сообщает пресс-служба мэрии. Инвестиции в проект составят порядка 3 миллиардов рублей.

Инвестором проекта является компания «ЕСК Утилизация», имеющая статус резидента промпарка «Томск». Предполагается построить на участке площадью 10 гектаров производственные мощности по утилизации полимерных отходов и производству из них гранул, предназначенных для изготовления различных полимерных изделий (труб, запорной арматуры, баков, контейнеров, банок и других). Ожидается, что на предприятии будут работать не менее 150 человек.

Сроки реализации проекта разбиты по этапам – в течение 2022-2027 годов. Инициаторы проекта планируют, что сырье на завод будет поставлять сеть мусоросортировочных комплексов, создание которой предусмотрено новой территориальной схемой обращения с отходами в Томской области. В случае реализации проекта на территории региона будет создана современная модель полного цикла обращения с отходами – от сбора и сортировки до производства экологически чистой продукции.

Для строительства завода компании необходимо перевести 10 гектаров земли под строительство в земли специального назначения. Комиссия по землепользованию и застройке при администрации Томска рассмотрела результаты общественных обсуждений. Члены комиссии по землепользованию и застройке, рассмотрев представленные материалы, одобрили решение рекомендовать главе города направить проект в Думу Томска для последующего утверждения.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЕСК Утилизация» зарегистрировано в Томске в 2020 году с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – обработка и утилизация неопасных отходов.

Информация о строительстве в Томске завода по переработке и сортировке мусора ходила давно. По оценкам, для нужд Томска и Томского района требуется завод по мусоросортировке мощностью не менее 200 тысяч тонн отходов в год. Томские власти оценивали объем инвестиций в строительство мусоросортировочного завода примерно в 1 млрд рублей.

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