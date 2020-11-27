Завершился первый этап работ по строительству дороги Тайга — Томск

Областные депутаты на прошедшем собрании одобрили дополнительное соглашение между Томской и Кемеровской областями, которое предполагает финансирование разработки проектно-сметной документации (ПСД) по дороге Тайга — Томск. Разработка ПСД велась с 2018 года, на это было выделено 127 миллионов рублей.

Дополнительное соглашение между Томской и Кемеровской областями было подписано 1 сентября этого года. Оно предусматривает перенос окончательного платежа на 2020 год из-за положительной экспертизы про проекту.





«Мы закончили весь комплекс мероприятий, подготовили рабочую документацию на изыскания резервов грунта, на подъездные пути и на проектную документацию по строительству дороги Томск —Тайга. Первый этап с принятым законом будет завершен. Мы оплатим проектную документацию стоимостью 127 млн рублей», — рассказал председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.





Оплата за проект будет осуществляться пропорционально той протяженности дороги, которая есть у регионов: 72 % — Томская область, 28 % — Кемеровская область.





«Наша задача – получить другой логистический путь с территории Томской области до станции Тайга. Это доступность до узловой станции, до Транссиба. <...> Предположительная стоимость – 16,8 млрд рублей, но, чтобы ввести вопрос для обсуждения с федерацией, нужны документы, прошедшие экспертизу. Сейчас мы будем иметь полное право заявлять о том, что у Томской и Кемеровской областей есть намерения построить автомобильную дорогу», — отметил Автомонов.