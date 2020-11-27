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27 ноября,
2020
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Завершился первый этап работ по строительству дороги Тайга — Томск

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Областные депутаты на прошедшем собрании одобрили дополнительное соглашение между Томской и Кемеровской областями, которое предполагает финансирование разработки проектно-сметной документации (ПСД) по дороге Тайга — Томск. Разработка ПСД велась с 2018 года, на это было выделено 127 миллионов рублей.

Завершился первый этап работ по строительству дороги Тайга — Томск

Дополнительное соглашение между Томской и Кемеровской областями было подписано 1 сентября этого года. Оно предусматривает перенос окончательного платежа на 2020 год из-за положительной экспертизы про проекту.


«Мы закончили весь комплекс мероприятий, подготовили рабочую документацию на изыскания резервов грунта, на подъездные пути и на проектную документацию по строительству дороги Томск —Тайга. Первый этап с принятым законом будет завершен. Мы оплатим проектную документацию стоимостью 127 млн рублей», — рассказал председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.


Оплата за проект будет осуществляться пропорционально той протяженности дороги, которая есть у регионов: 72 % — Томская область, 28 % — Кемеровская область. 


«Наша задача – получить другой логистический путь с территории Томской области до станции Тайга. Это доступность до узловой станции, до Транссиба. <...> Предположительная стоимость – 16,8 млрд рублей, но, чтобы ввести вопрос для обсуждения с федерацией, нужны документы, прошедшие экспертизу. Сейчас мы будем иметь полное право заявлять о том, что у Томской и Кемеровской областей есть намерения построить автомобильную дорогу», — отметил Автомонов. 

Напомним, соглашение о сотрудничестве по проектированию, строительству и эксплуатации автодороги Томск — Тайга Томская и Кемеровская области заключили 10 октября 2014 года. В марте 2017 года главы регионов Сергей Жвачкин и Аман Тулеев подписали протокол о строительстве автодороги.


Строительство будет вестись в семь этапов, в ходе реализации которых построят четыре участка автомобильной дороги. Начало проектируемой трассы предусмотрено на автомобильной дороге «Томск — Мирный — Межениновка» в Томском районе, конец – на въезде в моногород Тайга на дороге «Тайга —Таежный» в Яшкинском районе Кемеровской области. Расчетная скорость движения по дороге составит 120 км в час, интенсивность движения на расчетный год для различных этапов достигнет 9276-10245 автомобилей в сутки. 

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