Завершается строительство нового кладбища под Томском

Подрядчик городского департамента капитального строительства работает в окрестностях деревни Воронино, где в рамках контракта с администрацией Томска строит кладбище, рассчитанное на 64, 5 тыс. мест захоронения. Стоимость работ составляет порядка 251 млн рублей.

«Кладбище – это неотъемлемая часть городской инфраструктуры, и администрация Томска выполняет свои обязательства по обустройству и содержанию таких социально-значимых объектов. Все существующие сегодня в Томске кладбища были построены еще в советское время, за исключением части кладбища в Воронино, захоронения на котором проводятся с января 2007 года. Большинство томских погостов сегодня закрыты для захоронений, поэтому городу нужны новые территории, обустроенные по всем санитарным требованиям», - сообщил заместитель мэра - начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.





Проект по строительству нового кладбища вблизи Воронино реализуется в рамках программы «Обеспечение экологической безопасности», рассчитанной на 2015-2025 гг. Расчетный срок службы нового объекта – 11, 3 лет.





На настоящий момент на будущем кладбище устроены зоны захоронения, проезды и дороги, проложены наружные системы водопровода, электроснабжения, канализации, установлено ограждение и выполнено технологическое присоединение к инженерным системам электроснабжения. Сегодня бригады «СМП-95» ведут отделочные работы в помещениях административно-бытового корпуса и других объектов.





Контроль за ходом работ ведут сотрудники городского департамента капитального строительства, стройконтроль осуществляют специалисты компании «КузбассИнвестСтрой».